My Home My Destiny: La Soap non va in onda il 1° gennaio 2025. Ecco quando tornerà su Canale 5

Un breve stop per My Home My Destiny per il primo dell'anno. Scopriamo insieme che cosa ci sarà al suo posto e quando questa amata soap opera turca tornerà a farci compagnia su Canale 5.

Natale ha portato con sé un importante stravolgimento del palinsesto Mediaset, e Capodanno non sarà da meno. Tra gli altri cambiamenti, domani, mercoledì 1° gennaio 2025, My Home My Destiny non andrà in onda su Canale 5 come di consueto. La soap opera turca basata su di una storia vera, si prende un solo giorno di stop per il primo dell'anno. Vediamo insieme che cosa prenderà il suo posto, quando Zeynep, Mehdi, Baris e gli altri protagonisti torneranno a farci compagnia nei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset, e che cosa accadrà nei prossimi episodi...

My Home My Destiny: La Soap Opera Turca non va in onda il 1° gennaio 2025

Un brevissimo stop per My Home My Destiny, che domani, mercoledì 1° gennaio 2025, non verrà trasmessa come di consueto. Al posto del solito appuntamento con la soap opera turca di successo, mercoledì andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, il romantico film natalizio The Winter Palace a partire dalle 16:40.

My Home My Destiny: Ecco quando la Soap tornerà su Canale 5

La regolare messa in onda di My Home My Destiny riprenderà già dopodomani, ossia giovedì 2 gennaio 2025. La soap opera turca verrà trasmessa in anticipo rispetto al solito, ossia a partire dalle 16:05, anziché dalle 16:50, e durerà molto di più, ossia circa un'ora. Inoltre, eccezionalmente, vedremo un episodio di My Home My Destiny anche di sabato, il 4 gennaio, e di domenica, il 5 gennaio 2025, ma a partire dalle 14:30.

My Home My Destiny: La Trama della Puntata del 31 dicembre 2024

Nella puntata che è stata trasmessa oggi, 31 dicembre 2024, Zeynep e Baris riportano Benal a casa, e tutte le donne l'accolgono a braccia aperte. Nermin le propone addirittura di trasferirsi da loro e di riprendere il suo lavoro da infermiera. Intanto, Mehdi parla con Cengiz per fargli sapere di non voler più lavorare per lui. Allora, Cengiz minaccia di fare del male ad una persona che ama, se non gli restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. Convinto della sua decisione, l'ex meccanico rincasa e dice a Cemile e Nuh di fare i bagagli: i tre si trasferiscono in una casa in affitto, e vengono subito raggiunti da Meto che chiede la restituzione del prestito...

My Home My Destiny: La Trama della Nuova Puntata del 2 gennaio 2025

Nella puntata che sarà trasmessa il 2 gennaio 2025, Mehdi, venuto a sapere degli attacchi alle due case, si affretta a chiedere scusa a tutti quanti, e promette loro che farà il possibile per riuscire a difenderli da eventuali attacchi da parte di persone che, in verità, hanno un solo obiettivo, ossia lui. Interviene anche Ali Riza, il quale contatta un suo caro vecchio amico, Sadi, affinché la sua famiglia si senta finalmente al sicuro. L'uomo, dall'aspetto e dai modi buffi, prova a tranquillizzare tutti. Nel mentre, però, c'è qualcuno che proprio non riesce ad acquietarsi. Cemile è a dir poco addolorata per ciò che sta accadendo nella vita di Mehdi, e spera di potergli essere d'aiuto restandogli accanto. Purtroppo, la rossa continua ad essere perseguitata da un terribile presentimento: sta per succedere qualcosa di orribile, ne è sicura...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.