My Home My Destiny: la Seconda Stagione della Soap in esclusiva gratis su Mediaset Infinity da oggi 4 settembre 2023

Continuano le avvincenti trame di My Home My Destiny. La seconda stagione della Soap con Demet Özdemir è disponibile in esclusiva da oggi, 4 settembre 2023, gratuitamente e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Scopriamo tutte le novità in arrivo.

My Home My Destiny: la seconda stagione della Soap in esclusiva su Mediaset Infinity

La storia d’amore tra Zeynep e Mehdi continua su Mediaset Infinity. Con il ritorno delle consuete trasmissioni autunnali di Canale5, My Home My Destiny lascia il prime time della rete ammiraglia del biscione, per continuare on demand. Visto il successo della Soap turca, Mediaset ha deciso di concederle un trattamento speciale e di riservale uno spazio sulla sua piattaforma, su cui – giorno per giorno – saranno disponibili tutte le puntate. Si parte oggi, 4 settembre 2023, con il primo atteso episodio.

My Home My Destiny: la prima puntata della Seconda Stagione è già disponibile su Mediaset Infinity

Per continuare a guardare e ad appassionarsi alle vicende di Zeynep e Mehdi basterà collegarsi a Mediaset Infinity. Ogni giorno sarà disponibile un nuovo episodio, per un totale di circa 99. Sulla piattaforma on demand è già disponibile la prima puntata della seconda stagione, nel quale Zeynep deve fare i conti con se stessa. La ragazza si trova alla vigilia di un importante colloquio di lavoro e decide di chiedere consulto a uno psichiatra, per capire meglio cosa debba fare nella sua vita. Ha capito di essere sì innamorata di suo marito ma questo non basta. Deve scegliere che cosa fare del suo futuro ma soprattutto deve smetterla di dedicarsi troppo agli altri e molto poco a se stessa. Tutto questo quando nella casa dei suoi suoceri, dove vive, si è insediata pure Benal, che aspetta un figlio da Mehdi.



Guarda My Home My Destiny 2 gratuitamente su Mediaset Infinity

My Home My Destiny: trama seconda stagione

La seconda stagione di My Home My Destiny sarà decisamente più movimentata della prima. Zeynep si troverà a dover decidere del suo futuro ma soprattutto come comportarsi con Mehdi, di cui si è innamorata, e con Benal, che aspetta un figlio da lui. La ragazza, sebbene abbia deciso di restare, capirà di essersi messa in una situazione piuttosto complessa e difficile da gestire. Nel corso delle puntate, farà scelte che riguarderanno la sua vita personale ma anche la sua carriera. Dopo la laurea, conseguita a pieni voti, davanti alla giovane si aprirà un percorso professionale roseo ma arriveranno anche nuove conoscenze, che metteranno in discussione tutte le sue certezze. Tra queste, anche un affascinante professionista, che le farà battere il cuore. E Mehdi? Per il Karaca saranno tempi duri e la Soap acquisirà, ve lo anticipiamo, toni molto cupi e preoccupanti.