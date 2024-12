My Home My Destiny: Cemile fa bene a difendere sempre Mehdi? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

My Home My Destiny ci tiene incollati allo schermo, poiché l'atteggiamento di tutti i suoi protagonisti attirano la nostra attenzione. Ad esempio, quello di Cemile, costantemente impegnata a "fare da balia" a suo fratello Mehdi; ma farà bene a comportarsi così? Noi la pensiamo così...

Come le ha detto Nuh, sembra che Cemile abbia a cuore soltanto Mehdi. Di certo, stiamo parlando di una sorella amorevole, ma siamo sicuri che sia un bene che stia sempre dalla parte del fratello che, diciamolo, spesso e volentieri non si comporta per niente bene? Ecco che la nostra opinione al riguardo...

My Home My Destiny: Cemile difende Mehdi a spada tratta!

Cemile è la sorella minore, ma nonostante ciò è sempre stata la più assennata. Infatti, mentre Mujgan era una donna impulsiva e perfida, a causa della sua infinita tristezza, e Mehdi è un uomo che troppo spesso si lascia andare a degli attacchi d'ira, la loro sorellina è una persona tanto razionale quanto gentile. Conoscendo la natura di Mujgan e Mehdi, Cemile si è sempre sentita come responsabile per loro: li giustificava e li giustifica anche quando si comportavano e si comportano in modo a dir poco ingiustificabile. Questo senso di protezione nei confronti dei suoi fratelli, al momento della tragica morte di Mujgan, non ha fatto che amplificarsi all'ennesima potenza: Mehdi, in fin dei conti, è tutto ciò che le resta della sua famiglia distrutta...

My Home My Destiny: Cemile contro tutti per Mehdi!

Cemile sa bene che Mehdi ha commesso una serie di terribili errori, e che, purtroppo, ha fatto soffrire molte persone, specialmente la povera Zeynep; nonostante ciò, continua a difenderlo a spada tratta, sostenendo a gran voce che i suoi atteggiamenti sbagliati derivano tutti da un'infanzia a dir poco difficile, poiché la loro madre non lo ha mai fatto sentire davvero amato. Per questo motivo, la rossa si è ritrova in diverse occasioni a scagliarsi contro coloro i quali accusano il fratello, persino se si tratta del suo amato marito Nuh. In effetti, Cemile e quest'ultimo vanno d'accordo, ma di recente non fanno che discutere - e alle volte piuttosto animatamente - proprio a causa di Mehdi...

My Home My Destiny: Cemile fa bene a concentrarsi solo su Mehdi?

Eh già: Cemile aveva un ottimo rapporto con tutti, e soprattutto andava d'amore e d'accordo con Nuh, ma a causa della sua smania di voler tutelare ad ogni costo Mehdi, si sta facendo terra bruciata intorno. Abbiamo visto la giovane, che è sempre stata dolce e buona con chiunque, discutere animatamente addirittura con Sultan oppure con Zeynep, alle quali era affezionata, e nelle ultima puntate andate in onda è ai ferri corti con il consorte. Nuh, in lacrime, le ha detto di non poterne più, poiché conscio del fatto che a Cemile non importi niente di nessuno: secondo lui, il mondo potrebbe bruciare per lei, dato che le interessa davvero solo del consanguineo. Cemile, con lo sguardo basso e la voce tremante, gli ha detto che non è così, però Nuh, ormai realmente esausto della situazione, se ne è andato via. Questo personaggio, purtroppo, è vittima di se stesso. Cemile pecca di eccessiva bontà e di eccessivo altruismo: nella speranza di poter salvare Mehdi, consapevole che quest'ultimo sia costantemente sull'orlo del precipizio, è pronta a sacrificare ogni cosa, persino il suo matrimonio e se stessa. Se è vero che la generosità non sia un difetto, anzi, è altrettanto vero che un pizzico di egoismo non guasti mai, specialmente quando la persona verso la quale si è così premurosi non è poi tanto meritevole di tutte queste attenzioni. Insomma, a parer nostro, la riccia dovrebbe smetterla di concentrarsi solo sul fratello, e cominciare finalmente a rimettere al centro della sua esistenza se stessa, e di conseguenza la sua relazione amorosa con l'adorato coniuge, che ha dato prova in più di un'occasione di amarla davvero.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.