Mr Wrong Anticipazioni Puntata 11 giugno 2021: Ezgi e Ozgur dispersi in mare aperto!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda l’11 giugno 2021 su Canale5. Ezgi e Ozgur prendono il largo per una gita in mare, ma la situazione diventa tragica.

Scopriamo le Anticipazioni per le Trame della puntata di Mr Wrong dell’ 11 giugno 2021, in onda alle 14.45 su Canale5. Dopo la gita a Bursa, che ha complicato non poco la situazione tra Ezgi e Ozgur, i due arrivano a casa Atasoy. La signora Sevim è felice di poter conoscere la fidanzata del figlio e si mostra molto gentile con la Inal. In ansia per le bugie che sta raccontando, Ezgi si confida con Ozgur che la convince a fare una gita in barca per allontanarsi dalla pettegola zia Fitnat che potrebbe mandare all’aria il loro piano con le sue insistenti domande. Una volta raggiungo il largo, la barca dell’Atasoy subisce un guasto ed Ezgi e Ozgur non rimare che raggiungere a nuoto l’isola più vicina. Mentre i finti fidanzati scoprono che l’atollo è popolato da spietati mercenari, Ozan racconta a Cansu e Deniz la verità sull’improvvisa partenza di Ezgi.

Ezgi fa colpo su Sevim nella Puntata di Mr Wrong dell’11 giugno 2021

Dopo aver ingannato i genitori di Ezgi, Ozgur fa il suo trionfale ingresso a casa e saluta con affetto la madre Nevin e la sorella Ebru. La Inal riceve un benvenuto caloroso e fa colpo sulla suocera, chiedendo di avere una stanza separata e di non trascorrere la notte con Ozgur. Nonostante l’affetto dimostrato, Ezgi è molto a disagio e si confida con l’Atasoy, che decide di portare via l’amica per qualche ora, risparmiandole l’interrogatorio della curiosa zia Fitnat.

Anticipazioni Mr Wrong: Ozan tradisce Ozgur

Ezgi si lascia coinvolgere in una gita in barca, osservando Ozgur e non potendo più nascondere di esserne profondamente affascinata. La Inal fa la sostenuta, ma si lascia poi trasportare dal momento. Nel frattempo, a La Gabbia, Cansu e Deniz riflettono sull’improvvisa partenza per Bursa della loro amica e rimangono stupite quando Nevin annuncia loro che Ezgi è andata a trovarli con il nuovo fidanzato Serdar. A chiarire la situazione ci pensa Ozan, che si lascia sfuggire il piano architettato da Ezgi e Ozgur per ingannare le rispettive famiglie.

Mr Wrong Anticipazioni: Ezgi e Ozgur dispersi in mare

Sevim è preoccupata per l’assenza prolungata del figlio e della nuora, ma non riesce in alcun modo a contattare Ozgur. Mentre Ebru calma la madre, Ezgi e Ozgur scoprono che il motore della barca è fuori uso e sono costretti a tuffarsi per raggiungere la spiaggia più vicina. Così, i due approdano su un atollo paradisiaco e pianificano di chiedere aiuto alla prima barca di turisti di passaggio. In realtà, l’isola non è deserta come si sarebbe potuto immaginare: c’è una banda di spietati mercenari ad abitarla!

Mr Worng ci aspetta dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5.