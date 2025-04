Morte Papa Francesco: questa sera lo speciale di Porta a Porta su Rai1

Anticipazioni TV

Per onorare la memoria di Papa Francesco, la Rai ha modificato i palinsesti della giornata, rinviando tutti i programmi di intrattenimento.

Per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, la Rai ha disposto lo stop totale degli spazi pubblicitari sulle reti televisive e radiofoniche per le successive ventiquattro ore. Contestualmente, sono stati rivisti i palinsesti giornalieri: tutte le trasmissioni di intrattenimento, dai talk show ai programmi di varietà, verranno sospese o sostituite con edizioni straordinarie dei telegiornali e dirette dedicate al ricordo del Pontefice. Questa decisione, spiegano da Viale Mazzini, è frutto di una scelta unanime della Direzione Rai, che ha voluto così offrire a tutto il pubblico un momento di raccoglimento e riflessione collettiva.

la programmazione Rai di oggi, lunedì 24 aprile 2025

Ecco la programmazione Rai di oggi, come riportato da Davide Maggio:

Su Rai1, il ricordo di Francesco è proseguito nell’edizione del Tg1 delle 13.30 e nello Speciale Tg1 delle 14. Il Papa sarà, inoltre, ricordato a “La vita in diretta” alle 16.30, a “A sua Immagine” alle 18.40, nell’edizione del Tg1 delle 19.56, da “Porta a Porta” alle 20.30 (saltano Affari Tuoi e Ulisse), dal Tg1 Flash di mezzanotte seguito dalla fiction “La Bibbia” e da RaiNews 24 a partire dalle 2.00.

Su Rai 2, dopo lo speciale Tg2 delle 10, è stato proposto, alle 11.15, il film “Sulle mie spalle”. Al ricordo del Pontefice sono dedicati, inoltre, l’edizione delle 13 del Tg2, lo Speciale Tg2 delle 13.30 (al posto di Ore 14 cancellato un’ora prima della diretta), il film “Il Sogno di Francesco” alle 15.20, lo Speciale Tg2 delle 16.45, la fiction “La Bibbia” alle 19.00, l’edizione delle 20.30 del Tg2, Tg2 Post alle 21.00, il doc su papa Francesco “In viaggio” alle 21.30, il film “Lourdes” alle 22.50. Non andrà in onda l’ultima puntata, già registrata, di Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi.

Su Rai 3, Tg Lis, Tgr diretta Giubileo alle 14.45, il film “Il cammino di Santiago” alle 17.00, il Tg3 delle 19.00, il Tg Regione delle 19.30, “Blob” alle 19.50, “Il Cavallo e la torre” alle 20.20, il film “Fatima” alle 20.35, “La Bottega dell’orefice” alle 22.20, “Linea Notte” alle 23.50 e dall’1.30 la diretta di Rai News 24.