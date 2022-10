Mina Settembre: Questa Sera su Rai 1 la Seconda Puntata della fiction con Serena Rossi

Anticipazioni TV

La Seconda Stagione di Mina Settembre continua con la Seconda Puntata Stasera su Rai 1 in Prima Serata. L'assistente sociale dal cappotto rosso e con il volto di Serena Rossi farà curiosi incontri e avrà una bella sorpresa.

Attesissima da tutti i suoi fan, che appena l'hanno conosciuta, se ne sono subito innamorati, Mina Settembre è tornata in TV per la seconda stagione della fiction che da lei prende il titolo e che è uno dei personaggi nati dalla fantasia dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Insieme all'assistente sociale dal cappotto rosso interpretata da Serena Rossi, incontriamo di nuovo il ginecologo Domenico detto Mimmo, l'avvocato Claudio (che è ancora il marito di Mina), le sue amiche Titti e Irene con i loro compagni, e il simpatico portiere del palazzo dove Mina ha lo studio. E poi c'è la città in cui questa favolosa combriccola abita: una Napoli inedita e non certo da cartolina che si mostra nelle sue moltissime sfaccettature.

La seconda stagione di Mina Settembre è composta da 6 puntate e ogni puntata ha due episodi. La fiction va in onda la domenica su Rai 1 in prima serata e, accanto alle new entry Marisa Laurito (Zia Rosa) e Antonia Liskova (la psicologa Giulia) ritroviamo Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Nando Paone, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino, Davide De Venuto, Michele Rosiello e Marina Confalone.

La Prima Puntata di Mina Settembre 2 ha fatto ascolti da record, con uno share del 28,56 e 5,6 milioni di spettatori. Ricordiamo che la Prima Stagione si è conclusa con Mina che ha scoperto che la misteriosa donna amata da suo padre è Irene, e che il figlio di Irene (Gianluca) è suo fratello. L'assistente sociale ha anche visto allontanarsi dalla sua vita e dal consultorio Domenico, che è andato a lavorare in una clinica privata perché vedere Mina lo fa soffrire.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Nella Prima Puntata di Mina Settembre, Mina è stata costretta a tornare da Procida, dove era andata in vacanza con Gianluca, quando le è arrivata la notizia che il palazzo di Claudio era andato a fuoco e che lui si trovava in ospedale. Quando l'ha visto, Mina ha capito di provare ancora qualcosa per lui e ha deciso di ospitarlo, anche perché sua madre Olga le ha comunicato la sua intenzione di partire improvvisamente per una crociera intorno al mondo. Rimasti soli, Claudio e Mina sono tornati una coppia, mentre Irene ha tentato invano di farsi perdonare dall'amica e Titti, che è incinta, ha scoperto che il figlio non è del suo attuale compagno Giordano.

Nel primo episodio Mina Settembre ha aiutato un uomo appena uscito di prigione a non commettere omicidio per vendicare la morte di suo figlio. Nel secondo episodio, invece, l'assistente sociale ha impedito a una ragazza che non si piaceva fisicamente di concedersi ai compagni di classe. Se Mina è entrata in contatto con lei è perché le è stato chiesto di tenere un corso di educazione sessuale per i ragazzi di una scuola. Il problema è che in questo compito non è sola, perché c'è anche Domenico, ed è stato chiaro che fra i due c'è ancora qualcosa. A fine puntata, a casa di Mina è piombata zia Rosa, Andrea ha lasciato Irene ed è andato a vivere altrove. Infine si è visto che Olga non è affatto andata in crociera ma si trova a Napoli.

Mina Settembre: anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata di Mina Settembre è divisa in due episodi: Le signorine Esposito e Wonderwomen

Le signorine Esposito

Claudio decide di portare Mina dalle signorine Esposito, che per lui sono sempre state una presenza importante, insomma delle zie putative. Si tratta di cinque sorelle abbastanza in età con gli anni che devono risolvere un problema piuttosto imbarazzante. Mina le aiuterà e si avvicinerà ancora di più a Claudio, che nel frattempo ha rimesso a nuovo la barca del papà di Mina. Quando lei lo scopre, va in brodo di giuggiole.

Wonderwomen

Mina, insieme alle amiche di sempre Titti e Irene, si mette sulle tracce di tre operaie di una fabbrica che, dopo essere state licenziate, hanno cominciato a lavorare abusivamente. Il pedinamento avrà dei risvolti molto comici.

Appuntamento dunque Questa Sera alle 21.15 su Rai 1 con la Seconda Puntata della Seconda Stagione di Mina Settembre.