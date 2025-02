Mina Settembre 3, stasera su Rai 1 la quinta puntata: un duro colpo per Mina e un felice ritorno per Fiore

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Mina settembre con la quinta puntata della terza stagione. Negli episodi 9 e 10, la serie ci riserva molte sorprese, non tutte belle.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con la terza stagione di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi liberamente ispirata ad alcuni romanzi di Maurizio De Giovanni, inventore del personaggio dell'assistente sociale napoletana da cappotto rosso e dal cuore d'oro. La puntata che vedremo è la quinta e quindi la penultima, e siccome ci avviciniamo al finale di stagione, la tensione sarà altissima.

Diretta da Tiziana Aristarco, Mina Settembre 3 vanta un cast davvero all star, di cui fanno parte anche Giuseppe Zeno, Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti, Nando Paone, Chiara Russo ed Erasmo Genzini. I produttori sono Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film.

Mina Settembre 3: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Mina Settembre i rapporti fra Viola e i suoi genitori adottivi sono diventati sempre più tesi, finché Viola non ha raccontato a Mina di aver cercato la sua vera madre, che ha riconosciuto la figlia da una voglia su un braccio ed è andata da Mina, che non sapeva essere la nuova mamma della ragazza, dicendole che vuole darsi un'ultima possibilità con Viola. Mina ha anche saputo da Domenico che lui già conosceva la verità. Nel frattempo Zia Rosa ha avuto una delusione sentimentale, avendo scoperto che l'uomo di cui si era invaghita è gay. Fiore ha cominciato a lavorare all'università con Andrea, destando le gelosie della fidanzata di lui. Nonostante abbia aiutato Mina e Jonathan con il caso di un ragazzo che si dopava, Fiore ha deciso di dare un'altra possibilità ad Andrea quando l'ex fidanzato ha bussato alla sua porta di casa e l'ha baciata. Il compagno di Irene, che era stato arrestato, è uscito di prigione e, siccome si è fatto male e gli è stato detto di stare a riposo, Irene ha perduto l'occasione di comunicargli che non vuole più vivere insieme a lui.

Mina Settembre 3: Anticipazioni della quinta puntata

La quinta puntata di Mina Settembre si divide in due episodi: Sliding Doors e Ritorni e Partenze.

Sliding Doors

Fra Mina e Domenico i rapporti diventeranno sempre più tesi, dal momento che l'assistente sociale non riesce a perdonare Domenico per non averle detto che Viola frequenta da settimane la sua vera madre. Nemmeno zia Rosa riuscirà a riportare la pace fra i due. A complicare le cose sarà l'arrivo nel consultorio di una donna incinta che vuole dare suo figlio in adozione. Tutto ciò avrà un grosso impatto emotivo su Viola, che ancora non ha superato l'abbandono da parte della madre. Fiore deciderà di dare un'altra possibilità ad Andrea e accetterà la sua proposta di lavoro all'università. Una mattina l'ex assistente sociale vedrà un bambino che vende libri in mezzo alle bancarelle. Per scoprire la ragione per cui ha saltato la scuola, Fiore lo seguirà fino a casa, dove farà una scoperta sorprendente.

Ritorni e Partenze

Mentre fa colazione insieme ad Andrea, Fiore noterà una donna in stato confusionale che le dirà di aver perso il marito. Fiore porterà la donna da Mina in consultorio, imbattendosi in una situazione assurda che cambierà molte cose. Mina dirà a Viola che la sua frequentazione della madre potrebbe metterla nei guai. Durante la discussione, Viola verrà a sapere una cosa che la turberà profondamente e la spingerà a scappare di casa.

Non perdete l'appuntamento con la quinta puntata della terza stagione di Mina Settembre: stasera in prima serata, naturalmente su Rai 1