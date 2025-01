Mina Settembre 3: Questa sera su Rai 1 la Prima Puntata della Terza Stagione della serie con Serena Rossi

Anticipazioni TV

Prende il via stasera su Rai 1 la Terza Stagione di Mina Settembre, che ci riporta nel mondo dell'assistente sociale con il volto di Serena Rossi. Ecco le anticipazioni della Prima Puntata, in cui si parla di matrimonio, di una ragazza di nome Fiore e di un sogno di Zia Rosa.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, comincia la Terza Stagione di Mina Settembre, la serie tv che ha come protagonista l'assistente sociale napoletana nata dalla fantasia di Maurizio De Giovanni e interpretata da Serena Rossi. Insieme a lei tornano diversi personaggi della prima e della seconda stagione, a cominciare dal ginecologo Domenico e dalle amiche del cuore di Mina (Titti e Irene). Ritroviamo anche la giovanissima Viola (Ludovica Nasti) e l'impicciona zia Rosa, a cui presta il volto l'irresistibile Marisa Laurito.

La Terza Stagione di Mina Settembre è composta da 12 episodi, suddivisi in 6 serate. Dietro la macchina da presa c'è sempre Tiziana Aristarco e la sceneggiatura è opera di Fabrizio Cestaro e Fabrizia Midulla, che hanno collaborato con Costanza Durante, Paolo Piccirillo, Simona Giordano e Gaia Rispoli. Senza svelare troppo della trama dei nuovi episodi, possiamo dire che l'azione comincia un anno dopo gli eventi della fine della seconda stagione. Olga purtroppo non c'è più e Mina ha ottenuto l'affido di Viola. Domenico, infine, si è trasferito momentaneamente a Barcellona. Nelle sei serate che ci aspettano, vedremo Mina crescere e faremo la conoscenza di una nuova assistente sociale (che si chiama Fiore ed è impersonata da Chiara Russo), di un ragazzo di nome Jonathan Ammaturo (Erasmo Genzini), che ha dovuto lottare contro un passato complicato, e di Andrea (Lorenzo Lancellotti), il primo grande amore di Fiore.

Mina Settembre 3: Anticipazioni della Prima Puntata

La Prima Puntata della Terza Stagione di Mina Settembre si divide in due episodi da 50 minuti: La tentazione del passato e La finestra di fronte.

La tentazione del passato

Al principio della Terza Stagione, troviamo quindi Mina addolorata per la morte della madre e affidataria di Viola. L'assistente sociale ha inoltre una relazione stabile, seppure a distanza, con Domenico (Giuseppe Zeno). Per poter adottare Viola, Mina deve fare un ulteriore passo: sposare Domenico e formare così una famiglia. La donna è anche molto presa dal lavoro, in particolare dal caso di Kevin Ammaturo, un ragazzo problematico che nella prima stagione era riuscita a far tornare a scuola. Fortunatamente arriva, ad aiutare Mina, una giovane assistente sociale di nome Fiore. Di origine palermitana, la ragazza si è trasferita a Napoli per una questione di cuore.

La finestra di fronte

Mina e Domenico si sono sposati e Viola ha finalmente tutto ciò che desidera: una madre, un padre e anche una simpatica zia. Tuttavia la sua serenità viene minacciata quando il passato torna a bussare alla sua porta. Mina deve occuparsi di un caso che sembra della massima urgenza. Una signora le dice che ha visto sporgersi dal balcone la figlia della sua dirimpettaia e che teme che la ragazza abbia intenzione di suicidarsi. Mina coinvolge nella sua "missione" anche Fiore. Zia Rosa dice a Mina e a Domenico di aver compreso il significato del ciuccio che le appare in sogno: bisogna organizzare un matrimonio con i fiocchi per Mina e Domenico. La nipote le ricorda che si è già sposata in comune, ma Rosa insiste: "Questo matrimonio s’ha da fare!".

Mina Settembre è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film ed è prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.