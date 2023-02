Masterchef sorprende fra visite stellate e granchi reali come certi litigi

Anticipazioni TV

Sempre più selettiva la strada della dodicesima edizione di Masterchef Italia che ieri ha visto l’eliminazione di due concorrenti che si erano fatti valere, da molti considerati per un posto fra i migliori. Continua la tensione fra lo stratega ben poco empatico Francescane e più o meno tutti gli altri.

Tutti contro uno. Semplificazione, forse, ma non andiamo molto lontano se sintetizziamo così la divisione all’interno della masterclass di Masterchef 12. Francescone si fa amare sempre meno, dai concorrenti e probabilmente anche da molti telespettatori, concentrato sulla strategia e una buona dose di paraculaggine. Normale elettricità nell’aria, quando i giochi si fanno sempre più serrati e la finale si avvicina. Lo sostengono anche i due eliminati di ieri sera, diciamo anche a sorpresa, nonostante ormai la sfida sia talmente prossima alla conclusione che per forza di cose sono "teste eccellenti" a cadere ogni giovedì.

Parliamo di Laura, romana di 31anni, architetta convertita sulla via dei fornelli e Leonardo, ventenne che ha abbandonato gli studi di economia per coltivare un talento evidente. Sottolineano giustamente l’armonia e il supporto fra i concorrenti di questa edizione, con i dovuti distinguo rappresentati dal 29enne cameriere Francesco da Roma. “Non sono mai riuscita a giocare di strategia”, ha detto Laura nell’incontro zoom con gli eliminati, “penso si sia visto, non fa parte del mio carattere. Le mie sono state tutte scelte di cuore e molti nel gruppo non hanno agitato strategicamente. Naturale che con alcuni si sia trovato, Francesco, con alcuni no”. E fa questi c’è sicuramente Sara, con cui il diverbio a fine puntata è sfociato in frasi francamente assai discutibili da parte del "cattivone", che ha preso di mira le spezie che usa e impuzzolirebbero troppo la cucina. Come dire, colpo a radici e cultura di provenienza.

Del resto, come ha detto Leonardo, “Francesco fin dall’inizio ha avuto l’obiettivo di vincere e di non creare legami, come si è visto dai confessionali e nelle puntate. Ovviamente non potevamo fidarci di lui, certe volte diceva delle cose a qualcuno e l’opposto a qualcun altro. Era una persona tanto diversa da noi, con obiettivi ben chiari e modi che a noi non piacevano molto, è subito stato impossibile creare un rapporto fiducia come fra molti di noi. Non ti potevi fidare”. Passando all’esperienza vissuta, il giovane bolognese (come Barbieri, con cui c’era per questo particolare affinità) ha detto di pensare a “una vita legata alla cucina. Mi piacerebbe uno stage in uno stellato e poi riuscire a gestire una cucina tutta mia”. Che odore ha la cucina di Masterchef? “Ho sentito crescere un senso di familiarità dalla prima all’ultima volta in cui ci sono entrato, richiama ormai molte emozioni, già solo entrare da quella porta”.

Parlando di esperienza sensoriale, Laura scherza (fino a un certo punto) parlando di “odore della paura”, sottolineando come “la cosa bella sono i profumi di tante culture e approcci diversi, in una masterclass variegata come quella di quest’anno. Ognuno porta la sua cucina, è stato proprio bello. Poi cercavamo già da fuori di indovinare dall’odore la prova che ci attendeva. I rapporti si sviluppano molto più velocemente rispetto a quelli che si costruiscono nella vita normale. La parte migliore per me è stata che ci siamo supportati, c’eravamo sempre uno per l’altro, questo vince su ogni normale possibile incomprensione. Le esterne sono una ficata, come quando a scuola vai in gita, gli aperitivi e le cene fra di noi dopo le puntate sono forse i ricordi più belli che mi porto dentro. Per me Masterchef è stata una scelta di vita, la decisione di cambiare e dirigermi verso la cucina, poi confermata dall’esperienza fatta. Quando cucino sono felice, continuerò a farlo, devo capire con che modalità , probabilmente farò dei corsi, andrò a lavorare in una cucina con l’idea un giorno di aprire un posto mio. In finale vedo Bubu, Edo e spero Mattia”.

Cos'è successo nella Puntata di Masterchef Italia

Nella serata di ieri i dieci concorrenti si sono trovati di fronte a una Mystery Box era svuotata del suo contenuto, e a sorpresa sul palco è arrivato lo Chef pluristellato Giancarlo Perbellini, simbolo della cucina d’eccellenza nel mondo; il provante Invention Test, organizzato proprio dallo Chef due stelle Michelin, era dedicato a due sue specialità di mare, dopodiché la Prova in esterna, presso l’NH Collection CityLife di Milano era dedicata al melting pot fra tradizione italiana e sapori internazionali; infine, un Pressure Test con una vera, tesissima, lotta contro il tempo. Due eliminati a sorpresa nel corso della serata: hanno dovuto togliere il grembiule Laura e Leonardo.

Per l’appuntamento di ieri con il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, media serata di 431mila spettatori medi, con l’1,7% di share; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 489mila spettatori medi, il secondo 372mila spettatori medi. Gli ascolti degli episodi della scorsa settimana, nei sette giorni, hanno raggiunto 2 milioni 47 mila spettatori medi con quasi 2,7 milioni di contatti unici e una permanenza al 76%, dati sono in linea rispetto ai due episodi della settimana precedente e in crescita del +21% rispetto agli omologhi episodi della stagione precedente. Del resto non era certo semplice confrontarsi contro il Festival di Sanremo e la sua pattuglia di cantanti da criticare poi sui social e fra amici, dopo rigorosamente aver seguito fino a notte fonda.

La serata si è aperta con ben due sorprese: la Mystery Box era vuota e tra i giudici, accanto a Barbieri e Cannavacciuolo, è arrivato lo chef Giancarlo Perbellini. Ha presentato ai concorrenti dieci ingredienti (controfiletto di wagyu, granchio reale, polvere di plancton, starna, guance di rana pescatrice, wasabi in radice, foglia d’ostrica, salsa di Vert Jus, zucchina pâtisson bianca e formaggio veneto Morlacco) coi quali hanno dovuto dimostrare di essere diventati dei veri e propri chef. Promozione piena per Mattia con Oltre (zuppetta con guance di rana pescatrice, zucchina e cracker al pancton e wasabi). Per lui, un importante vantaggio nell’Invention Test potendo assegnare ai suoi compagni i piatti presentati da chef Perbellini, da replicare fedelmente nella prova. Hue è stata la migliore della prova, diventando così capitana di brigata nella Prova in esterna, mentre Bubu è stato mandato direttamente al Pressure Test e Laura è stata eliminata.

I nove cuochi amatoriali si sono trasferiti quindi all’NH Collection CityLife di Milano per una sfida all’insegna dell’internazionalità. Al tavolo dei commensali, dieci chef provenienti da tutto il mondo e al lavoro in Italia, ciascuno dei quali con un ingrediente iconico della propria tradizione: Vinod Sookar da Mauritius e la vaniglia; Mauricio Zillo dal Brasile e la carne tropicale; Nabil Hadj Hassen dalla Tunisia e la salsa Harissa; Xin Ge Liu dalla Cina e la radice di taro; Roy Caceres e il lulo poi Juan Camilo Quintero e le foglie di banana dalla Colombia; Entiana Osmenzeza dall’Albania e il formaggio Mishavin; Vasiliki Pierrakea dalla Grecia e la bottarga di muggine ricoperta di c’era d’api; Diana Beltran dal Messico e i peperoncini; infine Fumiko Sakai dal Giappone e la ventresca di tonno. Hue, vincitrice dell’Invention Test, ha scelto il menù blu e Sara, Edoardo e Mattia per il suo team: dovevano preparare antipasto e dolce; quindi ha indicato Francesco come capitano della squadra rossa, composta da Lavinia, Leonardo e Roberto: per loro, ai fornelli, tutto l’occorrente per primo e dolce. Prima vittoria dell’anno per la squadra blu.

Lavinia, Roberto, Leonardo e Francesco hanno raggiunto Bubu al Pressure Test, che questa settimana consisteva in una vera e propria sfida contro il tempo: con un minaccioso timer a pochi passi dalle postazioni, in soli 30 minuti i concorrenti dovevano cucinare due piatti con tutti e dieci gli ingredienti a disposizione (ciliegie, filetto di carne, formaggio roquefort, patate, polpa di pomodoro, caviale, animelle, borragine, uova di quaglia e vongole). Una volta chiuso il primo piatto con alcuni dei 10 ingredienti a loro scelta, i concorrenti potevano fermare il tempo per portarlo all’assaggio dei giudici: in caso di promozione guadagnavano la balconata, altrimenti dovevano cucinare anche il secondo piatto nel tempo rimasto e con tutti gli ingredienti lasciati sul banco. Roberto e Bubu hanno guadagnato subito la salvezza in balconata, mentre tra Lavinia, Francesco e Leonardo è stato proprio quest’ultimo a creare il piatto peggiore, cosa che lo ha portato ad abbandonare la cucina di MasterChef Italia.