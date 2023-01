Masterchef Italia, fra cipolla rossa e crêpe letali

Anticipazioni TV

Una puntata piena di colpi di scena e la strategia ha giocato un ruolo importante mentre l'esterno a Tropea in cerca della cipolla rossa ha ulteriormente movimentato la quinta puntata di Masterchef Italia. Abbiamo incontrato la concorrente eliminata ieri sera.

“Studio e coraggio ti fanno realizzare quello che vuoi”. È stata eliminata nella puntata di ieri sera, Francesca Filippone, suscitando una certa sorpresa, e ci tiene a voler lasciare un messaggio, dopo averlo fatto ai concorrenti rimasti abbandonando la masterclass. Incontrando la stampa ha voluto ricordare come "i sogni si avverano, anche per chi come me viene da una famiglia umile. Vale ancora questa regola, fallendo e rialzandosi”. Un lascito che conferma le doti di sensibilità di questa 39enne che ha vissuto molti anni in Cina.

“In un periodo in cui ero giù di morale, dopo la scoppia della guerra, ho deciso di fare qualcosa che mi rendesse felice, a me la cucina ha portato sempre cose buone. Così ho provato a partecipare a Masterchef. È stata un’esperienza meravigliosa, ho imparato moltissimo. Pochi giorni prima della puntata di ieri ho avuto un problema importante di famiglia, come penso si notasse dal mio volto provato. Penso sia stata una delle cause scatenanti della fine del mio percorso. Mi piace giocare con gusti e consistenze, con ingredienti italiani e stranieri. Ho una piccola cantina, Pakravan Papi a Riparbella in Toscana, da dove vengo, e aprirò un ristorantino con cucina italiana, locale, asiatica, in omaggio ai miei tanti anni da quelle parti e con specialità persiana, cultura da cui proviene la madre del mio compagno”.

La puntata di ieri sera di Masterchef 12

Ma cosa è successo ieri sera, dopo la puntata ferale della settimana scorsa con ben tre eliminazioni e alcune polemiche per l’insofferenza di Francesco Girardi, prima di togliersi il grambiule?Si è partito con una Mystery Box sempre imprevedibile, ma non proibitiva, poi è stata la volta di un Invention Test a coppie, della prova in esterna a Tropea fino al Pressure Test molto tecnico. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli scatenati nell’organizzare “sorprese” nei loro confronti. Continua il trend positivo degli ascolti: l’appuntamento con il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 946mila spettatori medi, +13% rispetto all’omologa serata dell’anno scorso e +3% rispetto alla scorsa settimana, con il 4 % di share e il 70% di permanenza. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1 milione 69 mila spettatori medi e il 3,9% di share, con 1.501.053 contatti; a seguire, il secondo episodio di serata ha raggiunto 823mila spettatori medi, con il 4,13% di share e 1.194.803contatti.

La prima sorpresa della serata ha accolto i cuochi amatoriali già nella Mystery Box, al cui interno non si celavano ingredienti per cucinare bensì il ritratto stilizzato del giudice più affine a ciascuno di loro, e sono stati proprio Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli a fare la spesa al posto dei concorrenti, scegliendo in dispensa 10 ingredienti rappresentativi della loro personalità culinaria e coi quali gli aspiranti chef in 45 minuti hanno dovuto cucinare un piatto con carattere e creatività. I giudici sono rimasti molto soddisfatti, ma hanno decretato vincitore Bubu, assicurandogli importanti vantaggi nella prova successiva.

Se esistono delle compatibilità, esistono anche dei contrasti: all’Invention Test i cuochi amatoriali hanno dovuto cucinare un piatto divisi in coppie totalmente inaspettate. Dietro all’annuncio di dover scegliere un avversario contro cui scontrarsi, si celava la sorpresa di doverci in realtà lavorare insieme: lo scherzo è stato però rivelato solamente a Bubu, vincitore della precedente prova, che ha anche potuto scegliere per primo il proprio compagno di cucinata. I concorrenti si sono così fatti la spesa a vicenda, prendendo dalla dispensa ingredienti talmente insidiosi da rendere difficile la creazione di un piatto, inconsapevoli di dover poi unire i prodotti per lavorare assieme al “rivale” alla realizzazione di un’unica portata, in 45 minuti di tempo.

Tra strategie e dispetti, la cucinata ha rivelato le incompatibilità di alcune coppie. Al termine i giudici hanno nominato Giuseppe e Mattia come i migliori, rendendoli capitani di brigata nella Prova in Esterna, mentre Laura e Ivana si sono rivelate la coppia peggiore e sono state mandate direttamente al Pressure Test. L’azzurro del mare cristallino di Tropea e gli intensi sapori della Calabria hanno fatto da sfondo alla seconda Prova in Esterna di stagione, dedicata alla tradizionale cipolla rossa di Tropea IGP e alle eccellenze locali della regione denominata “dimora degli dei”. Al termine i commensali del luogo scelti come giurati hanno decretato che la squadra rossa ha saputo valorizzare meglio la cipolla di Tropea con uno netto 21 a 14, costringendo così la brigata blu ad affrontare il Pressure Test.

I sette componenti hanno così raggiunto tra i fornelli di MasterChef Ivana e Laura, la coppia peggiore dell’Invention Test, per provare a salvarsi dall’eliminazione con il Pressure Test, dedicato alla pasticceria e all’impasto. In particolare, i cuochi amatoriali in 30 minuti hanno dovuto cucinare una crêpe Suzette accompagnata da uno zabaione al miele, preparazione nata a Montecarlo nel Café de Paris, per un errore del giovane Henry Charpentier nella preparazione del dessert per Edoardo VIII. Francesca è stata eliminata e ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef.