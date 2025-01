MasterChef Italia 14: la quarta puntata si tinge di rosso. Stasera, 2 gennaio 2025, arriva la Red Mistery Box

Anticipazioni TV

Prima puntata del nuovo anno per MasterChef Italia 14. Questa sera, 2 gennaio 2025, fa il suo esordio stagionale la Red Mistery Box mentre la prova in esterna sarà un tripudio d'amore alle Terme di Boario, dove i concorrenti dovranno rendere felici le coppie che festeggiano il loro anniversario di matrimonio.

Un nuovo appuntamento con MasterChef Italia 14 ci aspetta questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW. La sfida è ormai entrata nel vivo e dopo i colpi di scena degli episodi precedenti, con i primi cuochi eliminati, la brigata è sempre più conscia di dover giocare seriamente. Ma cosa succederà nella quarta puntata in onda oggi, che si tingerà di rosso? Scopriamolo insieme.

MasterChef Italia 14: ecco cosa succederà nella puntata in onda questa sera, 2 gennaio 2025

Sarà una puntata all’insegna del colore rosso, quello del pericolo e quello dell’amore. Si comincerà con le note dolenti, quelle rappresentate della Red Mistery Box, che farà il suo esordio stagionale. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ancora faticano a trovare negli occhi degli aspiranti chef quel “fuoco” che occorre per la gara e sperano che il colore della mistery box di oggi accenda la loro competizione. I concorrenti i cui piatti verranno considerati i peggiori, dovranno affrontare un immediato Pressure Test, al cardiopalma. A rendere la sfida ancora più serrata ci sono le “riserve” ovvero Sara e Pino, che guarderanno i cuochi in gara, pronti a prendere il posto di uno dei cuochi in gara ed entrare ufficialmente nella classe.

MasterChef Italia 14: Ecco dove sarà la prova in esterna di stasera

Questa sera il colore rosso non rappresenterà solo il pericolo ma anche l’amore. La Masterclass sarà impegnata nel Parco delle Terme di Boario, per una romantica prova in esterna, che celebrerà l’amore in tutte le sue forme. I cuochi, divisi in due brigate, dovranno rendere felici delle coppie che festeggiano alle terme il loro anniversario di matrimonio. La brigata che perderà la sfida dovrà affrontare il secondo Pressure Test, che porterà una ventata di sapori esotici e internazionali. Alla fine di quest’ultima prova dovremo salutare uno dei concorrenti, che dovrà togliersi il grembiule bianco e abbandonare per sempre la cucina di MasterChef. Chi sarà? Lo scopriremo stasera.

MasterChef Italia 14 va in onda ogni giovedì su Sky e in Streaming solo su NOW.