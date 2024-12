MasterChef torna e mai come quest’anno può succedere di tutto

Anticipazioni TV

Da oggi, 12 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, torna puntuale come l'albero di Natale MasterChef Italia con una nuova edizione che si preannuncia all'insegna di un mantra, tutto può succedere, e che metterà ulteriore pepe alla competizione. Ecco le conferme e le novità di MasterChef nuova edizione.

L’albero di Natale è pronto, le città sono illuminate a festa, e i profumi di Masterchef tornano a fare la loro virtuale ricomparsa nelle case degli italiani. Puntuali come una pacca sulla spalla di Cannavacciuolo o una prova di pasticceria di Iginio Massari. La nostra è ormai una piacevole dipendenza, per un appuntamento fisso come Una poltrona per due il giorno di Natale.

Da giovedì 12 dicembre riaprono le ambite cucine di MasterChef Italia. Sono decine gli aspiranti chef pronti a mettersi in gioco per dimostrare di meritare un posto davanti a fornelli così prestigiosi. Come di consueto si tratta di cuochi amatoriali di ogni età, provenienza, estrazione sociale e culturale, diversissimi tra loro ma con un sogno e un obiettivo in comune: diventare il nuovo MasterChef Italiano. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, si riaccende con la nuova stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Parlando di conferme attese dal pubblico, il giudizio sui piatti e su chi merita di entrare nella Masterclass sarà quello implacabile ma empatico dei tre chef stellati, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sono giurati ormai consolidati, così diversi eppure affiatati come una squadra unita fino all’ultimo assaggio. A loro il compito di valutare la tecnica e seguire il comportamento e le capacità creative dei cuochi, organizzando ogni prova e sostenendoli per far emerge le specificità e le qualità di ognuno. Il tutto con l’obiettivo di incoronare il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia, titolo assegnato nella scorsa edizione alla iper creativa Eleonora Riso. Un’edizione indimenticabile e di grande livello, ma siamo certi che quest’anno non sarà da meno. In palio 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Un percorso particolarmente complicato attende i concorrenti di quest’anno, visto che il mantra dei giudici sarà “tutto può succedere”. Un’indicazione da tenere ben presente, settimana dopo settimana, che contribuirà a stupire e stupirci in ogni occasione. Nessuna certezza per i cuochi amatoriali in gara, anche prima di poter indossare il grembiule della Masterclass. In questa edizione, i giudici ribalteranno regole e schemi, prove e meccanismi. Per arrivare al titolo più ambito dovranno essere creativi, ordinati, rigorosi, e sempre pronti. Estote parati, come ricorda il motto scout.

Le novità della nuova stagione di Masterchef

Le novità di stagione saranno, ovviamente, sempre all’insegna del “tutto può succedere”. Nei primi due episodi ci saranno i Live Cooking, attesi nella serata di giovedì 12 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Gli aspiranti componenti della classe avranno la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: l'obiettivo sarà la realizzazione di un piatto manifesto della propria idea di cucina, in grado di conquistare i palati dei tre chef. Infatti, si conferma il fatto che con 3 sì andranno direttamente in Masterclass, con 2 verranno messi “in stand-by”, mentre se solo un giudice sarà convinto allora torneranno subito a casa.

Ogni concorrente avrà 45 minuti per impostare il piatto e 5 minuti per ultimare la ricetta davanti ai giudici, presentandosi. Quando gli aspiranti concorrenti arriveranno davanti ai giudici potranno scegliere se fare “all-in”. Ecco una succosa novità. Il tutto, in cambio di 5 minuti in più per concludere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti. Ma dovranno convincere tutti e tre i giudici. In questo caso, o otterranno l’unanimità, e conseguentemente il grembiule bianco, oppure dovranno abbandonare il sogno di Masterchef.

Ma non solo, il motto “tutto può succedere” incombe anche nella fase dei Live Cooking: i tre giudici, infatti, potrebbero essere affiancati da una figura che potrebbe avere un ruolo importante per alcuni degli aspiranti chef e aiutarli a prendere le loro decisioni. Una volta conclusa la prima fase, gli aspiranti concorrenti tenuti in stand-by affronteranno una nuova sfida, il Blind Test. Una prova inedita il cui obiettivo sarà quello di convincere solo il giudice che non avevano convinto al primo tentativo. Una prova in cui conterà rigorosamente solo il piatto. Ognuno dei tre giudici, infatti, riunirà i suoi “no” organizzando una prova tecnica a sua scelta, quindi assaggerà i piatti senza conoscerne l’autore. Una prova al buio, per l’appunto.

L’arrivo nella Masterclass di MasterChef Italia

A questo punto, tutto sarà pronto per aprire ufficialmente la Masterclass di quest’anno, con i concorrenti pronti a godersi la cucina che segnerà la loro avventura a MasterChef Italia, fra momenti di gioia e delusione. Ritroveranno le prove ormai iconiche in cui si articola la gara: le Mystery Box che metteranno in palio la preziosa Golden Pin e potranno essere di colore e importanza differente: dalle Red Mystery Box, che porteranno alla selezione del piatto migliore ma anche di piatti non riusciti i cui autori saranno a rischio eliminazione in una prova immediata, alle Golden Mystery Box che, oltre al vincitore della Pin, regaleranno ad altri concorrenti la balconata; gli Invention Test, sempre più sorprendenti; i Pressure Test, che metteranno a dura prova la gestione dell’ansia e la capacità dei membri della Masterclass di cucinare sotto stress; gli Skill Test, per valutare le competenze tecniche dei partecipanti.

Naturalmente, poi, con il passare delle puntate e delle settimane, gli aspiranti chef affronteranno prove in esterna e incontreranno ospiti italiani e internazionali. Ma sempre all'insegna della regola del “tutto può succedere”. Queste prove, è bene ricordarlo, potrebbero avere ruoli e importanza diversi rispetto a quelli a cui siamo stati abituati nelle stagioni precedenti. In cucina bisogna sempre stare attenti e a MasterChef Italia niente è come sembra. Inoltre, in questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, una serata speciale sarà dedicata a uno dei grandi maestri della cucina italiana, Gualtiero Marchesi. Bruno, Antonino e Giorgio ricorderanno e celebreranno il vero padre fondatore della nuova cucina italiana, nonché lo chef italiano più noto del mondo.

Tra le prove in esterna che attendono gli aspiranti chef, una sarà tra i casoni maranesi, edifici-simbolo della laguna di Marano Veneziano, delle capanne caratteristiche di Friuli-Venezia Giulia e Veneto che nella laguna si sono conservate in maniera fedelissima; poi i concorrenti lavoreranno al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, in uno dei Musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia e non solo; un’altra prova li attenderà a Nerano, in provincia di Napoli, nelle cucine del ristorante Quattro Passi, tre Stelle Michelin e vera istituzione in tutto il Sud Italia.

Poi non mancheranno ospiti italiani e internazionali, pronti a creare eccitazione e entusiasmo nella Masterclass. Tra questi ci saranno: Davide Oldani, 2 Stelle Michelin e 1 Stella Michelin Verde per il suo D’O di Cornaredo (Milano); Hélène Darroze, 3 Stelle Michelin al The Connaught di Londra, 2 al Marsan di Parigi e 1 a Villa La Coste in Provenza; Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo; Franco Pepe, The Best Pizza Chef dal 2021 al 2024, star mondiale della pizza; Amanda Eriksson, da un paesino della Lapponia alla stella Michelin in un ristorante di Cervinia, in Val d’Aosta; Andrea Berton, cresciuto con Gualtieri Marchesi e in meno di un anno già vincitore di una stella Michelin per il suo ristorante, Berton; Rasmus Munk, Chef danese 2 Stelle Michelin e 1 Stella Michelin Verde.