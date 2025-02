MasterChef Italia 14: incontro con la vincitrice Anna, con eleganza fra Italia e Cina

Anticipazioni TV

L’unione armonica di culture non solo culinarie, italiana di seconda generazione Anna ha vinto con merito eleganza e sorrisi la quattordicesima edizione di Masterchef. In arrivo il suo primo libro di ricette. L'abbiamo incontrata.

Ha trovato la sua strada. Lo dice con il solito sorriso elegante. “Non voglio fare altro se non esprimermi attraverso la cucina”, dopo aver lavorato per anni nella moda. È Anna Yi Lan Zhang, unendo i due nomi e le sue due culture, quella italiana e quella cinese. Ha appena vinto Masterchef Italia, quattordicesima edizione, conquistando praticamente tutti i telespettatori per la sua classe e la gentilezza, prima che i tre chef in un finale piena di emozioni. Incontrando alcuni giornalisti, racconta la storia della sua famiglia, ma con lucida razionalità non vuole che sembri che sembri drammatica.

”È solo un po’ più particolare di altre, ma non difficile. I miei genitori sono venuti in un paese senza conoscere la lingua solo per amore, per avere un secondo figlio, cosa che all’epoca in Cina non era possibile, per fortuna ora non è più così. Sono venuti in Italia e si sono innamorati di questo paese. La cosa più emozionante per me, da figlia, sono i sacrifici che i genitori fanno, l’impegno che ci mettono, anche emotivo, per crescerci nel modo migliore. È una storia d’amore incredibile, non vorrei passasse un messaggio malinconico, mi trasmettono un amore pazzesco, e l’hanno dimostrato lasciando tutto per avere me”.

E li abbiamo visti ieri, questi genitori, in studio furante la finale, emozionati e capaci di emozionare. E gli ascolti sono altissimi anche per l’ultimo appuntamento dello show, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand: media serata in Total Audience di 1.112.000 spettatori con il 6% di share. Si è chiusa quindi l’edizione più vista degli ultimi 4 anni, con 889mila spettatori medi tra TV e second screen; nei sette giorni (quindi finale esclusa) la media è stata di 2.169.000 spettatori medi. Alla vincitrice sono andati 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il suo primo libro di ricette: Pentole e zodiaco, in uscita l’11 marzo (Baldini+Castoldi).

I primi quattro classificati sono ancora scossi da un’esperienza che si porteranno per la vita, “con amicizie che non pensavamo potessero nascere”. Già sentono la mancanza della cucina della masterclass, dopo aver tanto faticato per alimentare fornelli e sogni per oltre due mesi. Anna dopo la vittoria finale ha voluto già dare i soldi vinti al padre, “un minimo riconoscimento verso di loro, che darebbero la vita per noi figli, fanno tutto col cuore e non posso immaginare cosa voglia dire vedere una figlia felice. Anche se li conosco, e so che mi vorranno ridare quei 100.000 euro. Masterchef è stata l’esperienza più forte della mia vita, non ho mai provato qualcosa di altrettanto intenso e lungo, con varie insidie che ci hanno aiutato a crescere. La consapevolezza arriva quando impari a conosscerti, e il programma ci ha permesso di farlo veramente. È difficile dire già come e se la mia vita sia cambiata. Ci fermano per strada, ma io mangio e dormo come ieri. Ho vissuto a Milano una decina d’anni, mi sono trasferita a Venezia per amore, ora ho già ripreso casa a Milano. Nei piani c’è l’idea di viaggiare avanti e indietro per le due città che hanno segnato i momenti più importanti per me. È la metropoli delle occasioni, mi è sempre piaciuta, non a caso ci ho lavorato e vissuto per anni”.

Ma a proposito di futuro, cosa accadrà ora nella vita di Anna? Lo dice lei stessa, “Il mio sogno più grande è creare un’oasi dove portare sia cucina che arte, avvicinando l’essere umano alla natura. È un tema a cui sono particolarmente legata, ma ogni cosa grande ha bisogno di fondamenta solide. Devo prima lavorare tanto perché possa essere convincente. Durante la pandemia ho capito che attraverso la cucina potevo prendermi cura delle persone e mi sono detta che era la passione che volevo seguire. Il piatto che mi rappresenta di più è l’antipasto della finale, l’albero della vita e l’elisir di eterna giovinezza, rimarrà per sempre nel mio cuore come primo piatto di Anna, con ingredienti scelti da me. Parlando del piatto gustato nella vita personale che più mi ha colpito, invece, torno sempre alle radici e dico i ravioli di mia madre, sinonimo di amore e di prendersi cura delle persone che ami, per questo ho dedicato il piatto con i ravioli a lei. Sono contenta che abbia visto l’Anna autentica, la vittoria più dolce è la consapevolezza di poter essere quella persona che ho sempre sognato di essere. Per me il sapore di casa è costituito da due realtà, le mie due culture, la foglia di basilico come l’anice stellato. Mai sentito più casa in un ingrediente o un altro, ma in quello che costruirò io nel futuro”.

Nei mesi passati dalla registrazione, Anna ha tenuto il segreto “nascondendomi da tutti nella mia casa di Venezia. Con il mio fidanzato saremo usciti a cena al massimo tre volte, evitando qualsiasi persona vicina. Neanche i parenti lo sapevano, ora sono pronta a fare 007. Non ho ancora pensato invece cosa farò con la vincita, il lato economico è quello che occupa di meno i miei pensieri, ho lavorato al libro che sta uscendo, a come farlo nascere. È divertente, parlo molto del gioco, mi richiamo a quello che facevamo durante le masterclass per smorzare momenti di tensione. Per alleggerire l’ho reso non solo un libro di cucina, rimanga allo zodiaco cinese, la parte asiatica che tutti abbiamo attraverso i sogni zodiacali”.