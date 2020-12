Masterchef, anticipazioni e novità della decima edizione, da stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

Parte stasera, 17 dicembre, e proseguirà ogni giovedì la nuova edizione di Masterchef Italia, quella del decennale, con i tre giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sempre più in forma e le prime selezioni fatte via zoom entrando direttamente nelle sale degli aspiranti chef.

Come ogni anno, dopo la conclusione in gloria di X-Factor è il momento di Masterchef, dalle ugole ai palati raffinati degli aspiranti chef, che tornano da stasera, 17 dicembre, ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e Now Tv, oltre che on demand. Una sfida resa particolarmente complessa, ma anche a suo modo avvincente, per la pandemia che ha segnato il 2020.

Le novità nelle selezioni di Masterchef per la decima edizione

Le primissime selezioni si sono svolte via zoom, con gli chef che sono entrati direttamente nelle cucine, nell’intimità dei concorrenti, studiando la maniera in cui si muovevano e gestivano padelle e piatti. I selezionati sono i protagonisti della puntata di stasera e dei primi appuntamenti, con una grande novità, visto che non hanno potuto, come accadeva gli anni scorsi, per ragioni di protocollo di sicurezza, portare nessun ingrediente da casa. Nessuna ricetta pronta e magari provata per decine di volte fino a renderla a prova di giudice. Hanno dovuto cucinare in 40 minuti scegliendo per soli 5 minuti gli ingredienti, selezionandoli fra quelli presenti in una speciale e fornitissima dispensa.

Due sì per un grembiule grigio che rimanda alle sfide, se vinte si va al bianco con quelli che hanno ottenuto tre sì, con garantito l'accesso alla Masterclass finale dei 21, mentre chi ha ottenuto un solo sì ha avuto una nuova possibilità nel caso in cui un giudice abbia firmato il grembiule garantendo per lui (o lei) in prima persona. Masterchef è ormai un programma, come tutta la televisione di oggi, che si vede non solo in diretta, nella prima messa in onda, ma anche on demand nei giorni successivi. Quasi metà degli ascolti arrivano normalmente nei sette giorni successivi.

Ecco la parole di Nils Hartman di Sky sulla difficile edizione 2020 del programma. “C’è stato un momento in cui ci siamo chiesti come farlo, poi siamo andati avanti, nonostante tutte le complicazioni. Un anno che ci ha regalato gli chef in forma strepitosa e una ricerca molto precisa e intensa. Staremo chiusi in casa a cucinare a Natale e Masterchef sarà una forma di entertainment molto centrata, con una nuova apertura internazionale nei concorrenti. Siamo riusciti a fare esterne con ospiti internazionali, è stata davvero un’edizione speciale”.

Cosa succederà nella prima puntata di Masterchef?

Stasera aspettiamoci un Bruno Barbieri particolarmente cattivo, che ha detto ben 28 no nel corso delle selezioni, lacrime di insicurezza o emozione, una simpaticissima signora originaria di Shanghai, ma ormai di Bari vecchia, alle prese con la pasta ripiena, un giovane umbro di Bevagna di nome Monir, appena tornato dal’Australia, nato da genitori marocchini, con un bell’accento umbro e pronto a giocarsi le sue carte per un grembiule di colore nobile. Ma non solo, donne convinte del potere erotico del cibo che cercano di sedurre chef Locatelli, e molto altro.