Masterchef 12: le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera del cooking show

Anticipazioni TV

Dopo la strage dei concorrenti della puntata scorsa torna stasera su Sky e NOW Masterchef con una serie ulteriore di imprevedibili sorprese e colpi di scena. Tutte le anticipazioni.

Tre in meno, in colpo solo. La scorsa settimana è stata falciata la scuderia dei concorrenti nella cucina di Masterchef Italia. Ma questa sera, giovedì 12, giovedì 12 gennaio su Sky disponibile in streaming su NOW, le cose saranno altrettanto accese, con colpi di scena che metteranno in seria difficoltà i cuochi amatoriali.

Sotto la Mystery Box, gli aspiranti chef non troveranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. Ma imprevedibilità sarà la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test, che vedrà i concorrenti cucinare divisi a coppie.

A seguire, nell’appuntamento del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy di giovedì 12 gennaio alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, il viaggio di MasterChef Italia approderà nella patria della deliziosa cipolla rossa, a Tropea, in Calabria, per la seconda prova in esterna di stagione, tra l’azzurro intenso del mare e gli inconfondibili profumi mediterranei.

La brigata che ne uscirà sconfitta affronterà il Pressure Test, durante il quale i cuochi amatoriali dovranno lavorare al massimo della concentrazione e con grandissima attenzione per mantenere allacciato il proprio grembiule bianco. Si rinnova anche l’appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW.