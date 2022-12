Masterchef 12 e il mistero della sparizione di Barbieri

Anticipazioni TV

Prima eliminazione durante la prima serata in Masterclass per la nuova stagione di Masterchef con la misteriosa sparizione momentanea di chef Bruno Barbieri e un’eliminazione fra bucce di patate truffaldine e purè con troppi grumi.

È scivolata su due bucce di patate, sotto al piatto. Un dolore particolare per la nonna perfezionista Luciana, la concorrente meno giovane di un’edizione, la dodicesima, particolarmente a corto di primavere, e quindi di esperienza, ma molto frizzante in quanto a energia e potenziali frizioni da personalità ben lievitate. Masterchef 12 non perde tempo, con la puntata di ieri sera gli ascolti sono già in crescita del 6% rispetto alla scorsa settimana, e via già alla prima concorrente nel corso della prima (doppia) serata di masterclass. Molto nella normalità, fra invention e pressure test ad avvolgere in una stretta mortale un companatico di pasticceria e molte patate, fra gnocchi e purè.

C’è stato un mistero, però, legato allo chef magno onorario.

Spia la gara da poco lontano, dopo pochi minuti dalla partenza, Bruno Barnieri. Nel corso di video palesemente girati in fase successiva allo svolgimento della gara, almeno dell’esterna del secondo episodio di ieri sera. Sparizione del nano malefico (con simpatia, Toni Cannavacciuolo dixit) che ha costretto il povero Iginio Massari a molti bocconi di cibo salato, pezzi di carne succulenti ma poco pasticceri, se non per un utilizzo salvifico della cioccolata. Ma soprattutto a darci dentro con le parole in dosi meno omeopatiche del solito.

Cosa è accaduto, perché allontanarsi? Un turno di covid? magari un fugace crisi da sartoria ipercromatica? Fatto sta che l’accadimento ha messo alla prova gli autori nel costruire una narrazione che non fosse rabberciata e dobbiamo dire che il buon Barbieri si è perso una bella esterna sul Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, alle prese con la valorizzazione di un’eccellenza locale di grande signorilità come l’asparago bianco di Bassano DOP. Ospite l’autoctono ex vincitore del programma, Antonio Lorenzon, con un sorriso ancora più splendente dell’ultima volta che l’avevamo visto, in cui aveva giurato amore eterno al compagno, chiedendo in cambio reciprocità. È stato comunque un primo giro di giostra appassionante, al solito ben costruito, con il ritorno di Bruno Barbieri in chiusura di puntata, giusto in tempo per indossare un quasi total black in linea con il clima del pressure test e la prima eliminazione.

Una serata che ha confermato per l’ennesima volta come Masterchef sia il perfetto ritratto della società nazionale che vuole creare, rimettersi in gioco, donarsi una seconda possibilità. O quantomeno ignorare crisi energetiche a suon di spadellate e nuovi ingredienti, lacrime ed ansie da grumi in eccesso o mancata lievitazione. Ormai siamo un popolo di stellati in sonno, per cui la cucina e la tavola imbandita sono il solo collante nazionale, ora che non partecipiamo più ai mondiali di calcio.

Luciana, 74 anni, prima eliminata a fine serata, era una spettatrice da tempo e dopo anni di pressing dei due figli e nipoti è stata convinta a partecipare alla dodicesima edizione. Ma non pensava certo di passare le selezioni, come ha detto durante il primo incontro con alcuni giornalisti, eventi ormai abituali e veri confessionali del venerdì con gli eliminati della sera prima. “È stata una bella esperienza”, ma come sarebbe potuto essere altrimenti, “ho provato di tutto, la gloria e la delusione dell’eliminazione dalla masterclass. Mi sarebbe piaciuto cucinare un mio piatto che ogni volta entusiasma chi lo assaggia, il cascione”. Non abbiamo potuto esimerci dal chiedere una rapida ricetta: “una specie di calzone, in cui è cruciale la consistenza dell’impasto fatto con farina, acqua, strutto e poco lievito, con un ripieno di spinaci, ricotta di pecora freschissima con parmigiano, pecorino e noce moscata”. Poi non dite che da queste parti non si fa informazione di servizio.

Si è trovata bene con tutti e tre gli chef, la signora Luciana Battistini, pensionata con un passato in un’agenzia di pubblicitaria, riminese di nascita e milanese di residenza. “Ho maggiore affinità con Barbieri, però, è più vicino alla mia cucina. Conosco meno quella di Locatelli e nel mezzo inserirei quella di Cannavacciuolo. La maggiore soddisfazione è sentirsi dire da un giudice ostico come Massari che cucino molto bene. Il mio obiettivo ora è aprire un ristorante per bambini, dove possano venire con i genitori, cucinare e giocare, oltre a mangiare. Il rimpianto è non essere riuscita a fare un’esperienza in una cucina professionale. Ho avuto un po’ di insicurezza perché in molti conoscevano ingredienti che non avevo usato o conoscevo poco. Masterchef ha successo perché tutti amiamo la cucina e guardando vogliamo replicare i piatti, oltre a vedere chi ce la fa ad andare avanti. Siamo affascinati dall’esecuzione e credo meno dalle storie raccontate dai partecipanti,”.

Capitano della sua squadra in esterna, dice di aver legato di più con Ivana, “per ragioni di età, ma anche con molti altri ragazzi come Letizia, Edoardo e Francesca, per cui ora faccio il tifo, insieme a Bubu e Leonardo. Mi piacciono molto, hanno grinta e fantasia. In esterna siamo caduti sulla cottura delle patate e sulla frittura. Poi alla fine c’è stato il purè. Devo dire però che non mangio molti grassi e non mi veniva di mettere tutto quel burro. A Masterchef è così, non puoi fare un purè normale”.

Intanto tutti vogliono mangiare da lei, sapendo che è stata a Masterchef. Ha timbrato il cartellino proponendo i soliti cappelletti ai nipoti, “che li reclamavano da luglio”, rigorosamente solo a Natale. E per Capodanno? Che cucinino altri per lei, se ne va fuori per il cenone. Amen, e alla prossima settimana.

MasterChef Italia è il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.