Masterchef 11: un pizzico di miele e le due eliminate della quarta puntata

Il sale è l'antagonista di Masterchef, ma il miele lo è stato nella quarta puntata dell'undicesima stagione del programma di culto di Sky. Intervista con le due eliminate della prima puntata tosta e veramente selettiva.

Due eliminate. Due ore, quelle di giovedì sera, chiusi nella cucina e messi sotto pressione. Masterchef 11 comincia a svelare le sue asperità, dopo le gioie delle prime puntate. Ogni gioco ha una dimensione competitiva che mette i concorrenti l’uno contro l’altro, a costo di interrompere rapporti già consolidati e profondi. Addirittura dividere una coppia di fidanzati, come accaduto nell quarta puntata, con Andrealetizia che è stata eliminata, mentre Nicky, il compagno, se l’è cavata e resta nella masterclass.

Una disfida che conferma come il vero antagonista degli aspiranti chef sia sempre lo stesso, altro che Voldemort. Parliamo ovviamente del sale, declinato di solito nella sua unità di misura salvifica eppure spesso ignorata: “un pizzico”. Anche se questa volta ha camaleonticamente delegato il suo ruolo ferale al miele, solo apparentemente dolce al gusto, ma in realtà capace di mettere a dura prova i cuochi amatoriali. Del resto, Il più grande inganno del diavolo è stato quello di far credere al mondo che non esiste. Figuriamoci il sale.

Un’età media particolarmente bassa, in questa edizione, come conferma la prima eliminata della quarta puntata. “Sono autodidatta in cucina, ho iniziato soprattutto quando sono andata all’estero”, ci ha detto Andrealetizia durante un’intervista via zoom post eliminazione. Ha vissuto due anni a Brighton, in Inghilterra, insieme al fidanzato romano Nicky Brian, rimasto in lizza.

È nato tutto per caso, “quando sono rimasta senza lavoro durante la pandemia, mi sono rimessa in gioco e stando molto a casa mi sono resa conto quanto mi piacesse cucinare. Mi rende felice vedere la gente mangiare con gusto i miei piatti. Come si è visto, la mia autostima non era al massimo, non capivo dove mettere la creatività che ho dentro, alimentata studiando fotografia. Cucinando ho capito come l’impiattamento sia una fase molto stimolante. Masterchef è stata una bellissima esperienza, porto a casa un sacco di cose, ho imparato tanto, ho poi conosciuto compagni di viaggio che mi hanno dato tantissimo in così poco tempo. Ho capito come la cucina sia quello che voglio fare. Non è un risultato da poco. Ritrovarmi lì è stato sorprendente, mi sono resa conto quale e quanto sia il lavoro che c’è dietro, non avevo mai fatto nulla in televisione. I tempi e la pressione ti sommergono.”

Una sfida resa più entusiasmante, seppure lunga solo quattro puntate, dalla presenza del suo fidanzato Nichy. “Sin dall’inizio mi sono dovuta dividere fra emotività e competizione, ma ognuno dei due ha voluto partecipare per fare del proprio meglio. All'inizio pensavo a me, poi naturalmente il primo pensiero era per lui. Per ognuno di noi i legami con altre persone sono state una carta vincente. In situazioni così stressanti il supporto psicologico è molto importante. Quando stacchi e torni a casa a fine registrazione è facile cadere nelle insicurezze.”

Il futuro immediato per lei è fatto di un ritorno in Italia, “per mettere a frutto al meglio questa occasione” e “tanto studio, oltre a un mio progetto sui social”.

Una puntata dura, lo si diceva, per il programma prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, on demand anche su NOW, con una Golden Mystery Box e uno Skill Test con protagonista l’insidioso miele, tutt’altro che dolce. Gli spettatori sembra abbiano gradito, come dimostrato dagli 829mila spettatori medi con 3,1% di share e 1.158.111 contatti; il dato settimanale, inoltre, segna una ulteriore crescita del +7% rispetto a quello della settimana precedente.

Non stupisce che gli eliminati siano stati due, alla fine. Rita è stata la seconda, per lo sbalordimento dei suoi colleghi testimoniato dalle riprese televisive. Siciliana passionale, legata fortemente ai sapori e ai profumi della sua terra, anche in cucina, Rita è un’imprenditrice alberghiera che si è lanciata con un blog e una pagina Instagram dedicata a “in cucina con Donna Rita”.

“Quella di partecipare è stata un’idea solo mia”, ha dichiarato. “Ero consapevole di quello che facevo e di dove andavo. Sono una persona molto ambiziosa. Casa mia è sempre piena di amici, gli apprezzamenti loro non mi bastavano più. Pensavo che magari lo dicevano solo perché invitati. Volevo mettermi alla prova, cucinare per degli chef stellati, una scelta d’impulso. Certo, devo dire che mi aspettavo di più da me stessa. Avevo già programmato il menù della finale, ruotava attorno alla Sicilia con dei piatti rielaborati alla mia maniera, sicuramente a base di pesce. Con varie tecniche, usando molto la bassa temperatura. E sarebbe stato un successo.”

Decisa ma ironica, Rita ha definito come “indescrivibile” l’emozione provata a Masterchef. “La cucina è stata una grande scoperta, l’obiettivo ora della mia vita. Sono cosa farò da grande nella mia seconda vita. Ho dato e ricevuto tanto, mi porto dietro un senso di famiglia e il rapporto con i giudici, esempio e ispirazione. Non so se i miei colleghi mi temevano, ma sanno che so cucinare. Al di là dei buoni rapporti, Masterchef è una competizione senza guardare in faccia nessuno, anche se cerchi di agevolare un compagno se non influisce nel tuo percorso. L’eliminazione è stata una sorpresa anche per me.”