Masterchef 11: le fasi decisive si avvicinano, senza Dalia. Un elogio e un'intervista

Anticipazioni TV

Mancano tre puntate al momento in cui verrà decretato un nuovo vincitore. Masterchef 11 si avvicina al momento cruciale, e non ci sarà la nostra preferita, Dalia, eliminata. L'abbiamo incontrata.

Masterchef è un gioco, e prenderlo per qualcos’altro sarebbe puerile. Nel gioco, la fortuna e mille fattori contribuiscono a indirizzare il risultato. Però quando è stata eliminata Dalia una parolaccia senza mascherina mi è scappata. Bella sonora e convinta. Perché Dalia era la mia preferita di questa undicesima edizione. Voi direte: è un esercizio altrettanto puerile. Ma il cooking show è diventato ormai una declinazione contemporanea della televisione dei sentimenti, oltre che del talento. La televisione generalista ha ormai limitato il suo universo alle classi anagrafiche più anziane, mentre Masterchef rappresentata un Italia reale, plurale. Sempre senza prendersi troppo sul serio, ovviamente, grazie ai tre giudici capaci di bilanciare severità e empatia umana, anche se una presenza femminile gioverebbe. Allo spirito del programma, sia chiaro, non alle quote.

Per quanto ci riguarda, consentitemi una nota personale. Ogni venerdì mattina mi trovo in una situazione abbastanza particolare. È il momento delle interviste zoom con gli eliminati della sera prima, e mi trovo in fase di elaborazione della perdita, mentre il diretto interessato è totalmente presente a sé stesso, dopo mesi in cui ha superato la cosa, e in modalità agonistica per mettere a frutto la sua esperienza a Masterchef. Insomma, sembra dispiaccia più a me che a loro.

Mancano tre puntate a incoronare il vincitore, e nelle ultime due sono stati eliminati Polone e Pietro, oltre a Mime, irresistibile giapponese fiorentina da cacciagione e, appunto, Dalia. Si è collegata in macchina da Bologna, insieme a Pietro, compagno di eliminazione nella puntata, in attesa di raggiungere alcuni ex compagni di masterclass per festeggiare il compleanno di Carmine. Il genio precoce diciottenne che secondo tutti, noi fuori e loro dentro la cucina, tornerà a festeggiare il 4 marzo la vittoria.

Dalia è la mia preferita, non sembra un’aliena costruita in laboratorio, ha qualità tecniche innegabili, un talento donato sicuramente dal padre, uno chef fra i primi italiani a ottenere una stella Michelin. Ma rappresenta anche le tante qualità e fragilità di tutti noi e le ha mostrate nel programma, fregandosene di tattiche o malizie televisive, proprio perché incapace di fare diversamente. Ha tentato di entrare a Masterchef “ancora sbronza e con un gran mal di testa”, ci ha detto. “Mi ero bevuta una bottiglia intera da sola, la sera prima”. Romanzescamente, poi, è stata eliminata con un fritto alla piemontese, lei che viene da quelle terre.

Viveva in Francia, (ancora un’italiana del XXI secolo) quando un amico gli ha parlato del programma, che non aveva mai visto. “Non guardo televisione, in Francia i ristoranti erano ancora chiusi per la pandemia, vedevo solo calcio e mi è capitata una puntata. L’ho vista e mi ha regalato emozioni”.

La speranza ora, è quella di “non deludere le possibilità che il programma mi ha dato, in cui non ho messo in luce le mie vere caratteristiche, ho sofferto lo stress. Non ho piani, amo essere travolta dalle novità, mi piacerebbe una seconda possibilità in televisione in un ambiente più informale. Per me Masterchef non è stato semplice, mi piace confrontarmi con le mie emozioni e ho capito che posso anche stare zitta ogni tanto. Mi è servito tantissimo, poi uscire con un fritto piemontese è stata una beffa, certo. Pensate che qualche settimana fa mi hanno invitato a farlo, e chi ha visto poi la puntata avrà riso da matti.”

Un rapporto non sempre facile, quello con gli chef, perché ha spesso tenuto dentro le emozioni, diffidente, e non si è sentita sempre compresa. E non ha paura di parlarne. “I mesi che hanno preceduto la messa in onda sono stati di dubbio totale, ogni puntata la vedevo non ricordandomi cosa avevo detto, o non sapendo cosa avrebbero montato. Ci metto un po’ ad aprirmi, quando non so con chi ho a che fare, per diffidenza. Mi sono rivista terrorizzata, in difficoltà e incompresa, non lo nego. Ma ho rivisto me stessa, non riesco a farmene una colpa. Se ho spazio me lo prendo, ma non sono io a forzare, non sono facilmente malleabile emotivamente. Sorrido o piango quando mi sento di farlo. È stata veramente dura non aprirmi, ma me lo chiedevano in una maniera che non mi piaceva. Mi sono lasciata andare con i miei tempi, avevo la sensazione che se mi fossi lasciata andare avrei perso lucidità. Non avevo voglia di emozionarmi troppo. Vi stupirà, però io piango sempre, in realtà. I giudici li ho apprezzati ancora di più nelle puntate montate. Mi fanno ridere. Mi sono stati simpatici più da lontano che da vicino”.

Ma come è andata con i compagni, che spesso l’hanno citata fra le più brave del programma? “Ho detto uscendo che vinca il migliore. Penso di essere andata oltre la competizione. Non ci sono battaglie vinte se non si rimane sé stessi. Sono entrata senza un’ambizione vera di vincere a tutti i costi. L’ambizione è faticosa emotivamente e fisicamente. Sono riuscita a vincere un’altra battaglia, non essendomi piegata a un fine meno nobile che essere me stessa e volermi bene. Mi sono chiesta più volte cosa avrei cucinato in finale, senza preparare un vero menù, forse per scaramanzia. Non mi vedevo fino in fondo, accusavo il ritmo della gara.”

Fino all’eliminazione, quando ha detto, prima del pressure test finale, che conosceva la tristezza, “ma non la paura”. Ora dice che il giorno prima era convinta che sarebbe uscita. “Ero consapevole, ho lasciato andare la prova in pace. Mi dispiace che Locatelli abbia detto che non sono una guerriera, ma Dio santo come può dirlo considerando tutto il percorso. Mi sono un po’ offesa. Ho fatto un percorso in linea con le mie aspettative, ero molto stanco, stavo sparendo, mentre per metterti in gioco con te stesso devi essere molto presente. A posteriori mi dispiace molto per i tantissimi fan che non immaginavo di avere. State sereni, mi sento di dirgli, io lo sono. Mi sarei arrecata dei danni, andando ancora avanti”.

Resto sereno anche io, allora. Ora, dopo la benedizione laica e profondamente umana di Diana, che Carmine vinca la finale. Sperando, per lui, che non entri Papa in Conclave uscendone Cardinale.