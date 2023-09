Maria Corleone Anticipazioni: Stasera su Canale 5 va in onda la Seconda Puntata della Fiction con Rosa Diletta Rossi

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento su Canale5 con Maria Corleone, la nuova Fiction con Rosa Diletta Rossi. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera.

Secondo appuntamento, stasera - mercoledì 20 settembre 2023 - con Maria Corleone, la nuova Fiction in onda su Canale5, alle ore 21.30. Rosa Diletta Rossi è Maria, una donna divisa tra la sua famiglia – con un passato molto pensante – e un futuro radioso, costruito dopo tanti sacrifici e drammi, costretta a fare delle scelte, che cambieranno per sempre la sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni della seconda puntata in onda oggi:

Maria Corleone Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Seconda Puntata in onda Stasera

Nella seconda puntata di Maria Corleone, Maria prende in mano le redini della famiglia dopo che suo padre, Don Luciano, si sente male. La ragazza si prepara a partire per gli Stati Uniti per dare inizio a un nuovo business. Maria ha però difficoltà a farsi accettare e rispettare in un ambiente gestito solo da uomini ma non si lascia di certo spaventare. Con le sue conoscenze sulla moda, riesce a conquistare i nuovi partner newyorkesi. Luca intanto continua a tenerla d’occhio la sua fidanzata e spera di riportarla a casa e alla loro vecchia vita. La protagonista ha però fatto già le sue scelte e sebbene non dimentichi il suo amore per il compagno, è decisa a portare avanti i traffici illeciti del suo clan.

Maria Corleone: ecco la Trama della nuova Fiction di Canale5

Maria Corleone è un racconto, in quattro prime serate, di una donna determinata ma, allo stesso tempo, combattuta tra la sua famiglia – e un passato molto pesante, colluso con la mafia – e un futuro costruito vincendo paure e drammi.

Maria ha lasciato Palermo per trasferirsi a Milano, dove – dopo tante fatiche – sta per realizzare il suo sogno di diventare stilista. Accanto a lei c’è Luca Spada, il suo compagno ma anche procuratore. I due aspettano un figlio. La Corleone è però costretta a tornare nella sua isola, per festeggiare l’anniversario dei suoi genitori e proprio là, viene coinvolta in un attentato, che cambierà per sempre la sua vita. La morte del fratello gemello la costringerà a entrare nelle dinamiche complicate e sanguinose della sua famiglia, collusa con la mafia e dentro ai meccanismi criminali. In cerca di vendetta e riscatto, scenderà a patti con la sua stessa coscienza, per difendere non solo tutti i suoi cari ma anche l’onore dei Corleone. Tutto questo però la porterà a scontrarsi con la giustizia e con Luca, che la rappresenta.

Grandi colpi di scena, decisioni su cosa sia giusto o sbagliato, ci porteranno a scoprire personaggi pieni di emozioni contrastanti ma anche a rispondere a una domanda che la protagonista si farà costantemente: in un modo criminale e tutto al maschile, come può agire una donna, divisa tra il richiamo del sangue e una nuova vita che l’aspetta, lontana da tutto e tutti?

Maria Corleone va in onda su Canale5 alle ore 21.30.