Maria Corleone 2, Anticipazioni: L'Ultima Puntata va in onda Stasera 20 maggio 2025

L'ultima puntata di Maria Corleone 2 va in onda stasera, 20 maggio 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio finale della Fiction con Rosa Diletta Rossi

Si conclude stasera, martedì 20 maggio 2025, alle ore 21.40 su Canale5, l’appuntamento con Maria Corleone 2. La seconda stagione della Fiction con Rosa Diletta Rossi arriva al suo gran finale e ci promette colpi di scena inaspettati. Ma cosa succederà nell'episodio finale? Scopriamolo insieme ma prima rivediamo insieme cosa è accaduto nelle puntate precedenti.

Maria Corleone 2: ecco cosa è successo nella puntata precedente

La seconda stagione di Maria Corleone ci ha rivelato grandi colpi di scena e il rapporto tra Maria e Luca non è più stato lo stesso. Quando avvenuto alla sfilata, nella prima puntata della Fiction, ha sconvolto gli equilibri conquistatati nella precedente stagione e niente è più come prima, nemmeno la leadership di Don Luciano, che questa volta si è trovato a fare i conti con Matteo Lombardo, un rivale spietato e pericoloso.

Nella terza puntata di Maria Corleone 2, Antonio Zerilli è stato trovato morto alla periferia di Milano e Don Saro da allora ha in mente una sola cosa: vendicare la morte di suo figlio. Nicola ha offerto la sua protezione a Don Luciano, in cambio di denaro e Corleone ha chiesto a Maria di prendere il suo posto. La ragazza è riuscita a trovare i soldi necessari per proteggere il padre ma purtroppo Matteo Lombardo ha scoperto che la famiglia dei Corleone sta ostacolando i suoi traffici al porto di Palermo e, non avendo ha alcuna intenzione di permettere che le cose vadano avanti così, sta affilando i coltelli. Luca intanto ha deciso di procedere con la causa legale per l’affidamento di Giovannino, di cui si sono perse le tracce dopo che Sandra lo ha portato via e si è nascosta.

Maria Corleone 2, l’ultima puntata va in onda stasera su Canale5

La seconda stagione di Maria Corleone si conclude oggi, 20 maggio 2025, con degli episodi al cardiopalma. I nuovi appuntamenti con la Fiction con Rosa Diletta Rossi hanno ribaltato ogni conquista della prima stagione e si concluderanno con delle scoperte che ci lasceranno senza parole. Sì perché nell’ultima puntata vedremo Don Luciano sempre in fuga, deciso a chiudere – almeno per il momento – con i traffici della sua famiglia, dando però a Maria il gravoso compito di occuparsene, nonostante la stilista avesse in mente altro – almeno all’inizio – per la sua vita. L’onore della famiglia e il desiderio di vendetta stanno però prendendo il sopravvento.

Maria dovrà lottare ancora contro Luca, deciso ad avere l’affidamento esclusivo del piccolo Giovannino. La Corleone ha scoperto dove si nascondeva sua sorella ed è quindi riuscita a riportare il bambino a Parlemo. Le cose si complicheranno ulteriormente molto presto, ovvero quando Sandra scoprirà che il piccolo ha degli strani segni sul corpo, come se fosse vittima di qualche abuso. Possibile che Luca non sia l’integerrimo personaggio che vuole far credere? Spada diventerà inaspettatamente sempre più nervoso e intrattabile, come se nascondesse qualcosa. Sarà così?

Maria Corleone 2 va in onda da questa sera, in prima serata su Canale5.