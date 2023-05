Mare Fuori: intervista a Artem, Pino o'pazzo della Serie, tra gli ospiti del Riviera International Film Festival

Anticipazioni TV

Abbiamo intervistato Artem, Pino o' pazzo della serie Mare Fuori. Ecco cosa ci ha raccontato il giovane attore, tra gli ospiti del Riviera International Film Festival.

In occasione della settima edizione del Riviera International Film Festival abbiamo avuto occasione di intervistare Artem, tra i protagonisti dell'ormai famosa serie Mare Fuori. Il giovane e talentuoso attore interpreta Pino o'pazzo, rinchiuso all'IPM di Nisida dopo aver ucciso il compagno della madre, colpevole di aver fatto combattere il suo amato cane Tyson, in un combattimento clandestino.

Mare Fuori: Artem è Pino o'Pazzo

Presente sin dalla prima stagione. Pino è un ragazzo violento e attaccabrighe. Nelle prime stagioni lo abbiamo visto far parte della banda di Ciro e in quanto tale, nemico di Carmine e Filippo. La sua indomabile natura lo ha portato ben presto a essere un personaggio scomodo persino per il suo capo, Ciro, che decide di punirlo – dopo che Pino gli ha mancato di rispetto – facendo uccidere il suo amato cane. Pino perde la testa e pensa di suicidarsi. Viene per fortuna fermato da Filippo, che oltre a salvargli la vita lo spinge a lasciare la banda del Ricci e a “unirsi” al suo gruppo, formato da lui, Carmine e Gianni.

Sarà questo cambiamento a salvare Pino da sé stesso. In Carmine, Filippo e Gianni, il giovane trova la vera amicizia ma anche la pace dai demoni interiori che scatenano la sua parte più violenta. Ed è ancora grazie a loro che, nella terza stagione, si apre all'amore per Kubra, una giovane detenuta con un passato burrascoso alle spalle. In lei, Pino, trova finalmente l'anima gemella e un'ancora di salvezza che gli insegna non solo ad amare ma anche a gestire la gelosia e il possesso, unici sentimenti che Pino sembra aver conosciuto sin da bambino. Kubra gli permette anche di comprendere quanto sia importante l'affetto di una madre.

Mare Fuori: Intervista a Artem alias Pino o'pazzo

Vediamo insieme cosa ci ha raccontato Artem, intervistato da noi in occasione del Riviera International Film Festival