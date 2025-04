Mare fuori 5: Stasera su Rai 2 la quarta puntata: Rosa non è sola e i nordici diventano sempre più minacciosi

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 2, spazio alla quarta puntata di Mare Fuori, che è arrivato alla quinta stagione. Ecco le anticipazioni dei nuovi episodi e un breve recap di quanto è accaduto nella puntata precedente.

Si rinnova l’appuntamento, stasera in prima serata su Rai 2, con la quinta stagione di Mare Fuori, certamente la più dark dell’intera serie: per la sete di vendetta di Rosa Ricci, il mistero di Edoardo Conte, i rapporti sempre più tesi fra Milos e Cucciolo, la perfidia dei due detenuti milanesi e la dipendenza dalla droga di Dobermann. Il cambio di tono della serie corrisponde alla scelta di affidarne il timone a un nuovo regista, Ludovico Di Martino, che ha preso il posto di Ivan Silvestrini, e anche se una parte del vecchio cast è rimasta, soprattutto per quanto riguarda educatori e guardie, sono cambiati invece i ragazzi dell’IMP di Napoli. Fra questi, i più graditi al pubblico sono senz’altro Angelo (Luca Varone), Simone (Alfonso Capuozzo) e Tommaso (Manuele Velo). Un posto importante nell’economia della vicenda lo ha anche Maria Ricci (Antonia Truppo), che vive in una casa sulla spiaggia dove trascorre le giornate a dipingere. Oggi va in onda la quarta puntata di MF5, che ci mostra Rosa Ricci alle prese con un’incredibile scoperta.

Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti?

I due nordici hanno picchiato Cardio Trap e gli hanno provocato una frattura alla mano che potrebbe compromettere la sua carriera di pianista. Per punizione sono stati messi in isolamento. Anche Dobermann, che ormai è la loro ombra per via della droga, è andato incontro allo stesso destino. Silvia, che ha scoperto che Angelo ha una malattia che fa apparire e scomparire delle macchie sulla pelle, ha cercato di convincere il ragazzo ad aiutarla, ma lui, dopo aver ammesso che la detenuta ha detto la verità, si è allontanato in preda allo spavento. Sofia è stata sorpresa da Peppe con una ragazza e ha rivelato all’uomo che si tratta di sua figlia, che ha sempre vissuto con il padre ma ora sta da lei ed è particolarmente ribelle. Micciarella si sente in colpa per l’omicidio dell’avvocato Alfredo D’Angelo e ha rinunciato al calcio. Dopo la scoperta della morte di Edoardo Conte, Sofia e il Comandante sono andati alla tomba dei Ricci insieme a Rosa, che ha scoperto che la bara di sua madre è vuota. Donna Wanda ha tramato nell’ombra e abbiamo visto l’inizio del suo sodalizio con Simone.

Mare Fuori 5: Anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Mare Fuori 5 si divide in due episodi: Ad ogni costo e Le seconde occasioni

Ad ogni costo

Mentre Rosa è costretta a fare i conti con un’improvvisa notizia che riguarda il suo passato, Sofia deve vedersela con sua figlia, che è il prototipo dell’adolescente ribelle. Cardio riesce finalmente, grazie all’aiuto di Pino e Alina, a girare il video che forse gli permetterà di ottenere il finanziamento per aggregazione che gli consentirà di operarsi alla mano e tornare a suonare. Micciarella, nel frattempo, è preda dei sensi di colpa e sembra non voler ascoltare Massimo che cerca di convincerlo a prendere la strada giusta. Teresa non sa se la bambina che aspetta ce a farà a sopravvivere, mentre Angelo viene a sapere qualcosa che lo farà soffrire e Rosa chiede aiuto a una persona inaspettata.

Le seconde occasioni

I due nordici continuano a combinare seri guai e uno di loro si avvicina a una persona che Sofia è costretta a portare all’IPM. Pino continua a lavorare al canile e Milos riceve una visita inaspettata. Tommaso cerca delle risposte e pensa di trovare una strada per averle in fretta, mentre Dobermann è sempre più dipendente dalla droga. Mentre una scoperta getta nello scompiglio l’IPM e viene alla luce il passato di una detenuta, Rosa decide di fare i conti con la sua storia familiare.

Non perdete questa sera la quarta puntata della quinta stagione di Mare Fuori, che va in onda su Rai 2 in seconda serata.