Mare Fuori 5, stasera su Rai 2 il finale di stagione: i nodi vengono al pettine e Rosa Ricci fa una scelta

Questa sera, in prima serata sempre su Rai 2, arriva l'ultima puntata della quinta stagione di Mare Fuori, in gran parte dedicata all’empowerment femminile. Ecco le anticipazioni del finale di stagione e il riassunto della quinta puntata.

Questa sera, in prima serata su Rai 2, torna la quinta stagione di Mare Fuori, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli che è diventata un fenomeno di culto. Chi pensava che senza Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas e Matteo Paolillo la quinta stagione sarebbe stata meno appassionante delle altre si deve ricredere, perché i nuovi personaggi non hanno nulla da invidiare ai vecchi e fa piacere vedere che ad essere al comando stavolta sono le donne, in particolare Rosa Ricci e il suo braccio destro Carmela. La direttrice del carcere Sofia, Donna Wanda e Teresa continuano ad avere il loro peso, mentre piano piano vengono fuori le pugili Marta e Sonia e la dolce Alina. Non bisogna dimenticare, infine, la mamma di Rosa Ricci, magistralmente interpretata da Antonia Truppo. La puntata di stasera è la sesta e ultima ed è diretta, come il resto della nuova stagione, da Ludovico Di Martino.

Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti?

Rosa ha scoperto il nascondiglio di sua madre ed è andata da lei, ma quando si è sentita dire che suo padre era un farabutto, si è rifiutata di crederci ed è fuggita via. Fra Alina e Pino è scoppiato l'amore e, per fortuna, Cardio Trap ha dato la sua benedizione alla coppia. Angelo ha confessato la verità sul suo arresto a Silvia e i due si sono avvicinati. Carmela ha ordinato a Cucciolo di uccidere Milos, il ragazzo non ci è riuscito e a sparargli è stato uno sgherro del clan dei Ricci. Lorenza ha incontrato nuove difficoltà nella gestione della figlia, che intanto si è avvicinata a uno dei ragazzi del nord. Nella quinta puntata abbiamo anche conosciuto il passato di Sonia e Marta e visto Dobermann sul punto di morire per overdose di metanfetamine.

Mare Fuori 5: Anticipazioni della sesta ed ultima puntata

La sesta e ultima puntata della quinta stagione di Mare Fuori si divide in due episodi: La verità e Innocente.

La verità

Cucciolo è sconvolto dalla morte di Milos così come l'intero carcere minorile. Rosa è molto confusa per via della scoperta che sua madre è ancora via e Massimo prende in mano la situazione gettando luce sulla verità. Silvia si avvicina a una persona e Cardio riacquista un po’ di fiducia nel futuro grazie a Beppe. Dobermann finisce in una trappola, Simone fa un incontro importante e Sofia commette un errore che dovrà pagare caro. Dopo aver ricevuto un'informazione da Carmela, Rosa comincia a dubitare di tutto.

Innocente

Rosa ha difficoltà a credere a ciò che ha scoperto e compie una scelta importante e di rottura, mentre Cucciolo e Micciarella ricevono una brutta notizia. Massimo si accorge di tenere molto a una persona e Donna Wanda si rende conto di aver sottovalutato i suoi avversari. Rosa rispetta il suo patto con Tommaso e una rivelazione di Micciarella manda in subbuglio l'IPM, incidendo sul futuro di più di una persona.

Non perdete, questa sera in prima serata su Rai 2, la sesta ed ultima puntata della quinta stagione di Mare Fuori, con Domenico Cuomo, Artem, Maria Esposito, Clotilde Esposito, Carmine Recano, Luca Varone, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Giovanna Sannino, Pia Lanciotti, Vincenzo Ferrera e tanti altri.