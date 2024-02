Mare Fuori 4: stasera su Rai 1 la seconda puntata, fra tradimenti, infanzia rubata e il passato che ritorna

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna in chiaro Mare Fuori, arrivato alla quarta stagione. Ecco che cosa succederà negli episodi 4 e 5, sempre diretti da Ivan Silvestrini.

Questa Sera, per chi ama starsene seduto davanti al televisore, con una coperta sulle ginocchia e un gatto a fare da cuscino, arriva su Rai 1 la seconda puntata della quarta stagione di Mare Fuori , che prosegue le disavventure dei ragazzi dell'IPM, un carcere minorile di Napoli sul modello del penitenziario di Nisida. La regia è sempre di Ivan Silvestrini e la nuova stagione è più dark della precedente, in cui era l’amore a trionfare. Adesso in primo piano c'è il conflitto fra adulti e ragazzi e quindi fra genitori e figli. I protagonisti di Mare Fuori li conosciamo bene, da Massimiliano Caiazzo a Carmine Recano, da Maria Esposito a Matteo Paolillo, da Lucrezia Guidone a Pia Lanciotti. Gli episodi della nuova stagione sono 14 e non 12, e gli ultimi due durano circa 100 minuti, e sono quindi da considerarsi dei veri propri film. Del resto, c'erano tante situazioni in divenire, decisioni da prendere e colpi di scena da mostrare.

Mare Fuori 4: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Mare Fuori 4 abbiamo appreso che Rosa Ricci ha sparato al padre, ma che Don Salvatore è ancora vivo. La ragazza si è pentita del gesto compiuto, ma pian piano ha lasciato riavvicinare Carmine. Anche Edoardo era in ospedale e ha ricevuto la visita sia di Carmela che di Teresa, che gli ha salvato la vita con una trasfusione e che il ragazzo ama ancora. Nel frattempo, all’IPM, Beppe ha tentato in ogni modo di riavvicinarsi a Kubra, che però lo ha rifiutato come padre, però poi ha seguito il suo consiglio di rimettersi a studiare per superare l'esame di maturità. Dobermann, innamorato della ragazza, ha ripreso anche lui i libri in mano solo per poterla avere vicina. Luigi e il fratello Raffaele hanno continuato a litigare: la causa è la relazione fra Luigi e Milos, di cui nessuno dell'IPM sa nulla. Infine, Edoardo ha incontrato Don Salvatore e ha fatto finta di non sapere che è stato lui a ordinare la sua morte.

Mare Fuori 4: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Mare Fuori 4 è composta da due episodi: La testa della lepre e Ragione o Sentimento

La testa della lepre

Senza svelare troppi particolari per non guastarvi la sorpresa, diremo solamente che Don Salvatore, che è ricoverato in ospedale, viene ucciso durante la notte e che Rosa Ricci, devastata dalla tragedia e convinta che la responsabilità sia dei Di Salvo, decide di porre fine alla relazione con Carmine, il quale si dispera. Al funerale del malavitoso, la direttrice del carcere racconta a Rosa di aver perduto la sorella. Dentro l'IPM la giovane detenuta che non parla si avvicina a Cardiotrap, l'unico che è riuscito a rompere la corazza che la ragazzina si è costruita. Nel frattempo Edoardo ritorna in carcere e scopriamo qualcosa su Luigi e Raffaele, che avevano una madre tossicodipendente e sono cresciuti nella più nera povertà, fino a quando Don Salvatore non ha offerto loro la sua protezione. Una sera, dopo essere uscita con l'ex compagno Massimo e il figlio, Consuelo viene avvicinata da un furgoncino, rapita e violentata dagli uomini di donna Wanda, che costringono Mimmo ad andare con loro.

Ragione o sentimento

Consuelo torna a casa in stato di shock e racconta cosa le è accaduto, dando la colpa a Massimo o comunque ai ragazzi dell’IPM. Massimo, convinto che la responsabilità sia di donna Wanda, si arrabbia anche con Carmine, che non riesce più ad avvicinarsi a Rosa Ricci. Come se non bastasse, la figlia di Don Salvatore fa ingelosire Carmine con Luigi. Nell'episodio apprenderemo anche qualcosa sul passato di Carmine e capiremo l'origine del suo risentimento verso la madre. Edoardo dice a Carmela che intende scoprire il nascondiglio dei soldi dei Ricci per poter così rimettere in piedi il clan. Intanto Massimo, distrutto dal dolore, si mostra aggressivo nei confronti dei ragazzi del carcere minorile. Infine Pino se ne va dal canile e, per protestare contro chi tratta male i cani, si mette seduto su una corsia della Tangenziale di Napoli.

Non perdete, questa sera in prima serata su Rai 1, la seconda puntata di Mare Fuori 4.