Mare Fuori 3, intervista a Anna Ammirati e Vincenzo Ferrera: qual è il loro momento più significativo?

Anticipazioni TV

In occasione della nuova puntata di Mare Fuori 3 su Rai2 in prima serata, ascoltiamo gli attori Anna Ammirati e Vincenzo Ferrera che spiegano quale sia per loro il momento più significativo del percorso professionale nella serie.

I nuovi episodi di Mare Fuori proseguono con la regolare messa in onda in Rai2 in prima serata, alle 21:20 di mercoledì 15 marzo ed è l'occasione per commentarli sui social anche se li avete già visti su RaiPlay. Abbiamo incontrato due degli attori della serie chiedendo loro quale fosse il momento di questo percorso che riescono a isolare e incorniciare come il più significativo. Qui sotto rispondono gli attori Anna Ammirati e Vincenzo Ferrera che interpretato rispettivamente i personaggi di Liz e Beppe.



Mare Fuori: la trama della terza stagione

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una Trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.