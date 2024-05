Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo, stasera su Rai la prima puntata della miniserie con Stefano Accorsi

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda la prima puntata della miniserie Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo, dedicata a Guglielmo Marconi. A interpretare l’inventore è Stefano Accorsi, affiancato da Ludovica Martino e Nicolas Maupas.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la prima parte della miniserie in due puntate Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo. Diretta da Lucio Pellegrini, è un ritratto dell'inventore del telegrafo senza fili e della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni. A interpretare il famoso uomo d'ingegno, a 150 dalla sua nascita e nel centesimo anniversario della nascita di Radio Rai, è Stefano Accorsi, che è rimasto colpito dalla fede di Marconi nella scienza e nelle sue intuizioni e dalla sua vocazione e visione. La miniserie è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction ed è scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, con consulenza storica di Barbara Valotti.

La trama di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo

A metà fra il film biografico e la spy story, Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo è ambientata nel 1937, ultimo anno di vita di Guglielmo Marconi, che si divide fra il panfilo Elettra, dove vive con sua moglie e sua figlia, e il suo laboratorio. L'inventore, che nel 1909 ha vinto il Premio Nobel per la scienza, non è sereno per via delle pressioni del regime fascista, che vuole da lui un’invenzione in grado di accrescere Benito Mussolini e i suoi. Tutto parte con un'intervista rilasciata da Marconi alla giornalista Isabella Gordon, che in realtà collabora con il regime e che, in cambio di un passaporto per uscire dall'Italia, ha promesso a una spia americana importanti informazioni. La miniserie altro non è che il racconto dell'intervista, nella quale Marconi ripercorre la sua esistenza ma sta bene attento a proteggere un segreto che condivide con Enrico Fermi.

Attori e personaggi di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo

Il cast di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo è di notevole pregio e ogni attore è stato scelto con attenzione. Ecco chi sono gli interpreti della miniserie, che sarà possibile vedere anche su Rai Play.

Le location di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo

Le riprese di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo sono state effettuate tra l'Emilia-Romagna e il Lazio, in luoghi storici come Villa Griffone, dove Marconi abitava, e Palazzo Venezia. E ancora a Villa Mondragone, a Villa Torlonia e al Museo Storico della Comunicazione. È stata ricostruita in studio una replica del panfilo Elettra, lungo 27 metri, e la casa-laboratorio di Marconi.

La seconda puntata di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo, che è prodotta da Simona Ercolani, andrà in onda domani su Rai 1 sempre in prima serata.