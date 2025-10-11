Màkari 4: presentata la quarta stagione della serie con Claudio Gioè alias Saverio Lamanna "uomo in fuga"

Anticipazioni TV

Domenica 19 ottobre torna, in prima serata su Rai 1, Màkari,l a serie con Claudio Gioè e Domenico Centamore tratta dai libri di Gaetano Savatteri. La quarta stagione, in cui il protagonista di trova a gestire con difficoltà una serie di figure femminili, è stata presentata ieri alla stampa.

Per la gioia degli amanti del noir, della Sicilia e dei personaggi nati dalla fantasia di un autorevole scrittore come Gaetano Savatteri, torna, in prima serata su Rai 1, l'amatissima serie Màkari, che ci racconta le peripezie e i casi dell'ex giornalista nonché romanziere Saverio Lamanna. A partire da domenica 19 ottobre, andrà in onda sulla rete ammiraglia la quarta stagione, il cui sottotitolo potrebbe tranquillamente essere "Saverio e le donne", visto che intorno al personaggio magistralmente interpretato da Claudio Gioè ruoteranno intorno diversi esponenti del gentil sesso: da Suleima, che è partita per inseguire il suo sogno di architetto, a Michela (Serena Iansiti), che sta per sposarsi. Ci sarà anche una bella novità, spigolosa e indomabile ma comunque bella. Con Saverio torneranno Peppe Piccionello con le sue infradito, Marilù (Antonella Attili) con i suoi saggi consigli, il vicequestore Randone (Filippo Luna) e il padre di Saverio (Tuccio Musumeci). La regia, come per le stagioni 2 e 3, è di Riccardo Mosca e Monica Vullo, mentre a scrivere la sceneggiatura sono stati Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli.

La quarta stagione di Màkari, che si compone di 4 serate, è una produzione Paolomar in collaborazione con Rai Fiction ed è stata presentata ieri alla stampa. Se i nuovi episodi hanno un tema dominante, si tratta senza dubbio dei legami familiari, che in qualche modo Saverio non può fare a meno di scegliere. Ovviamente si troverà spesso in difficoltà, perché, nonostante la simpatia e la bontà d’animo, il personaggio continua ad essere "un uomo in fuga". Proprio di questa sua caratteristica ha parlato lo sceneggiatore Leonardo Marini: "Il tratto dell'immaturità è uno dei connotati più caratteristici di Saverio fin dalla prima stagione. Saverio fugge dalla propria situazione lavorativa, dalla propria rovina. Fugge, in realtà, andando a cercare quello che era un territorio materno. Màkari è per lui una sorta di correlativo oggettivo della figura materna, che lo scrittore ha perso molto presto. Appartiene alla sua umanissima immaturità, in tale senso, anche il fatto di non aver mai superato il trauma della perdita della madre, e devo dire che questo ci piace molto, perché lo rende un uomo assolutamente imperfetto, pieno di contraddizioni ma che alla fine, nei suoi innumerevoli difetti, non si nasconde mai da sé stesso".

Il lavoro di Leonardo Marini e dei suoi compagni di squadra ha molto appassionato Claudio Gioè, che ha subito commentato: “I nostri sceneggiatori quest'anno si sono veramente divertiti a mettere una serie di ingredienti, in primis tanto pepe nei sentimenti che attraversano questi personaggi, per cui, nella quarta stagione di Màkari Saverio Lamanna sarà messo veramente a dura prova”. Dopodiché, a chi gli chiedeva se non abbia paura di essere identificato con Saverio Lamanna, Claudio Gioè ha risposto: "Personalmente mi continua a stimolare tantissimo l'elemento comico della serie che questo personaggio mi dà la possibilità di sperimentare. L'opportunità che mi offre Màkari è quella di affiancare questo genere al noir. Rispetto al pericolo di essere troppo identificato in una serie, beh, insomma, io augurerei a chiunque di avere un personaggio che possa continuare nel tempo, quindi, onestamente, non vedo nessun pericolo all'orizzonte".

All0incontro con i giornalisti hanno partecipato, sebbene non in presenza, anche Domenico Centamore alias Peppe Piccionello che Gaetano Savatteri. Il primo è sempre felice di indossare le infradito dell'amico del cuore di Lamanna: "Per me è stato meraviglioso interpretare ancora una volta Piccionello, come quando sei all'estero e torni in Italia, per noi siciliani addirittura torni in Sicilia: entri in un bar e ti mangi un arancino, e questa è la cosa più bella, perché finalmente sei tornato. Quando io torno da Peppe Piccionello sono felicissimo, perché Màkari è la mia famiglia”.

Gaetano Savatteri, invece, ha fatto una riflessione sul rapporto fra i romanzi e la serie: "Volevo ringraziare gli sceneggiatori. Penso che un prodotto televisivo di successo come Màkari debba obbligatoriamente avere un'autonomia rispetto ai libri, e più tradisce il libro e più è fedele al libro, paradossalmente, ammesso che sappi accoglierne lo spirito: lo spirito dei personaggi, lo spirito dell'ambiente, del contesto sociale, storico, ma anche del contesto sentimentale, affettivo, delle relazioni umane, e credo che gli sceneggiatori di Màkari abbiano tentato di rispettare tutto questo. Il lavoro di chi scrive un libro sotto certi aspetti è più semplice di quello di uno sceneggiatore e un regista, e infatti tutti quelli che fanno televisione sanno che se io scrivo: “Saverio e Piccionello attraversano una piazza piena di gente, a me non costa niente, mentre per Palomar e per la Rai significa comparse, figuranti, cestini e così via, e quindi in qualche modo questo rispetto dei due linguaggi per me è straordinario, e infatti, ogni volta che vedo Màkari, lo vedo con la sorpresa di chi dice: “Quei personaggi li ho pensati io, ma vivono una vita autonoma”.

Anche se non è presente in tutte le puntate, il personaggio di Suleima ha comunque grande importanza, e a Ester Pantano piace molto perché è una donna libera, indipendente e desiderosa di realizzarsi professionalmente: “Sono felicissima di aver avuto la possibilità di avere in mano un personaggio che è cresciuto e quindi ha avuto uno sviluppo reale, che non è mai stato lo stesso, che ha dovuto affrontare tantissime crisi ma anche tante responsabilità rispetto alla propria carriera emotiva e professionale. Mi rendo conto che, in questo percorso di sviluppo, ho attirato simpatie e antipatie, e questo mi ha fatto un po’ riflettere, perché capisco che avere in Rai un personaggio femminile forte, che dice la sua, che fa il punto della situazione, che si rimette in gioco, sapendo esattamente ciò che è necessario per lei, sia probabilmente qualcosa di sovversivo, quindi sono felice che Suleima abbia stimolato il dibattito, e infatti in tanti mi hanno scritto e si interfacciano con me come se fossi Suleima. Quindi voglio ringraziare gli sceneggiatori e i registi.

A fine conferenza stampa qualcuno chiese a Claudio Gioè di fare un bilancio sulla sua carriera. Un po’ perplesso, l’attore risponde: “Fare un bilancio adesso mi sembra che porti male, come se stessi alla fine della mia carriera. Io come La Manna mi sento ancora un po’ agli inizi, agli esordi, però è vero che grazie alla Rai e a questa fidelizzazione che c'è stata, e a questo affetto del pubblico, sento in qualche modo che questi 25 anni di carriera, e quindi di lavoro fatto prima, abbiano portato finalmente per me delle gran belle soddisfazioni. Sicuramente Màkari è stato per me il suggello di tanti anni di fatica, di provini, di lavori, di mesi passati anche a casa a non lavorare, e per cui non nascondo che questa esperienza per me si è rivelata veramente una svolta, una svolta nella mia vita professionale di cui sono grato e non finirò mai di ringraziare la Rai, sperando di continuare il più a lungo possibile con questa serie".

La quarta stagione di Màkari vi aspetta, dunque, domenica 19 ottobre in prima serata su Rai 1.