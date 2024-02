Màkari 3: Stasera su Rai 1 parte la terza stagione della serie con Claudio Gioè, fra ex fidanzati e nuovi pretendenti

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai 1, in prima serata, va in onda la prima puntata della terza stagione di Màkari, la serie con Claudio Gioè incentrata sul personaggio inventato da Gaetano Savatteri. Siamo sempre nella splendida Sicilia, che diventa terreno di competizione amorosa.

Ormai l'attesa è finita: questa sera, in prima serata su Rai 1,debutta la terza stagione di Màkari, serie comedy e crime con Claudio Gioè e Domenico Centamore ambientata in uno splendido angolo di Sicilia.

Màkari 3 si articola in 4 puntate o serate, e se c'è un fil rouge che le attraversa si tratta della gelosia, perché a minacciare il legame fra lo "sbirro di penna" Saverio Lamanna e la solare Suleima Lynch (Ester Pantano) arriveranno da una parte un ex fidanzato e dall'altra un’incantevole professoressa.

La terza stagione di Màkari, che prende sempre spunto dai racconti e dai romanzi di Gaetano Savatteri, ha due nuovi registi: Monica Vullo e Riccardo Mosca. Ogni personaggio avrà un suo sviluppo psicologico, e Peppe e Saverio continueranno a dimostrarsi detective infallibili. Ci saranno naturalmente Marilù, che per Saverio è una specie di figura materna, e il papà di Saverio, interpretato da Tuccio Musumeci. Le due new entry del cast sono Eugenio Franceschini e Serena Iansiti. E poi c'è la Sicilia, altra grande protagonista della serie: una Sicilia non legata ai soliti vecchi stereotipi, ma moderna, dinamica, vivace e piena di energia.

Màkari 3: Anticipazioni della prima puntata della nuova stagione

Nella vita di Saverio (e quindi di Peppe) ricompaiono all'improvviso due ex fidanzate di Saverio: Antonia e Serena. Entrambe bellissime donne, si detestano cordialmente, dal momento che per un po’ Lamanna le ha frequentate entrambe. Adesso però il figlio di una ha picchiato il figlio dell’altra ed è partita una denuncia. Saverio ha anche cominciato il suo nuovo lavoro di professore. Le sue lezioni hanno a che vedere con i libri gialli e a proporlo ai colleghi è stata un'insegnante di nome Michela che ha messo gli occhi addosso allo scrittore. Intanto a Màkari è arrivato Giulio, amico del cuore ed ex amore di Suleima. È un ragazzo egocentrico e decisamente sexy, e Suleima decide che lei e Saverio lo ospiteranno. Saverio non è affatto contento della presenza di Giulio e diventa molto geloso, mentre Suleima si rende conto del fascino di Michela e anche lei storce il naso. Nel frattempo il marito di una delle ex di Lamanna viene trovato morto e a Saverio non resta che indagare insieme a Piccionello.

La terza stagione di Màkari può contare su una colonna sonora a firma di Ralf Hildenbeutel ed edita da Edizioni Curci e Palomar, ed è disponibile in digitale proprio da oggi. Prodotta da Paolomar con Rai Fiction, Màkari 3 è stata presentata qualche giorno fa a Roma. C'eravamo anche noi e abbiamo incontrato Claudio Gioè e Domenico Centamore. Ecco la nostra intervista: