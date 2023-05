Luce dei Tuoi Occhi 2, Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Quarta Puntata della Fiction con Anna Valle

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con la quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Stasera - mercoledì 3 maggio 2023 - appuntamento con la quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seconda stagione della Fiction andrà in onda in prima serata su Canale5 ma sarà disponibile - per tutti gli episodi - gratuitamente on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio di oggi:

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa è successo nella terza puntata

Le indagini sulla morte di Vicky hanno portato Diana a essere accusata. La ragazza ha confessato di aver spinto la ragazza giù dal ponte ma ha negato con forza di aver colpito la sua rivale con un sasso. La figlia Emma è stata scagionata grazie a Valentina, che ha scoperto che Jacopo ha un tatuaggio uguale alla ballerina morta. Il preparatore atletico è stato accusato di omicidio e si è dato alla fuga. Prima di lasciare la città ha però rivelato a Emma di essere innocente e che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Intanto Petra, preoccupata per Diana, ha continuato a insistere con Enrico affinché lui le stia vicino. L'insegnate è sempre più attratto dalla donna, che gli ricorda la sua defunta moglie. Roberto il fratello di Emma, è pronto a uscire di prigione - grazie a un permesso premio ottenuto per intercessione della madre – e sembra conoscere molto bene Petra Novak.

Luce dei Tuoi Occhi 2: le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda Stasera su Canale5

A casa di Petra, Diana scoprirà una lettera che sua madre le aveva scritto tempo prima. Dopo averla letta, la ragazza andrà su tutte le furie ma troverà in Emma una spalla su cui piangere. La ballerina riuscirà a confidarsi con lei e a raccontarle dei dettagli dolorosi del suo passato, compreso quello che riguarda Regina, un'amica speciale che purtroppo ora non c'è più.

Emma intanto comincerà a sospettare che Petra si stia approfittando di Enrico e cercherà di proteggerlo. Per l'étoile i guai saranno solo all'inizio. Scoprirà infatti che sua madre Paola non ha mai troncato i rapporti con Roberto, suo fratello, e che è addirittura riuscita a fargli avere un permesso. Roberto, una volta libero, farà un incontro molto importante, con una persona che conosce molto bene.

Luce dei Tuoi occhi 2 va in onda in prima serata su Canale5.