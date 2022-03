Love is in the Air Anticipazioni Turche: Seyfi che destino tragico!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air provenienti dalla Turchia, che svelano il destino del fidato consigliere di Aydan.

Love is in the Air si prepara a salutarci per sempre ma le ultime puntate della soap turca, che ha spopolato su Canale5, saranno ricche di sorprese e colpi di scena, in grado di alleviare l’addio definitivo alla storia d’amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, ci rivelano il destino di uno dei personaggi secondari più amati, ovvero Seyfi, fidato consigliere di Aydan.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Aydan cambia vita

Il personaggio di Aydan è mutato in modo incredibile durante le puntate di Love is in the Air. La madre di Serkan si è presentata come una donna attenta alla forma esteriore, viziata e piena di insicurezze, pronta a dividere il figlio da Eda Yildiz, giudicata troppo popolana per il suo prezioso erede. Aydan, tuttavia, ha aperto il suo cuore ad Eda e grazie a lei è riuscita a superare molte paure, affrontando un divorzio e il ritorno dell’unico vero amore della sua vita, Kemal. L’uomo, inoltre, è risultato essere il padre di Serkan che ha infine accettato la decisione della madre di rifarsi una vita con il suo primo fidanzato. Insomma, Aydan ha totalmente cambiato vita, diventando una nonna amorevole e una donna piena di sentimenti, ma tutto questo è avvenuto anche grazie ai consigli del fidato Seyfi.

Seyfi ad un bivio nelle nuove puntate di Love is in the Air

Seyfi ha servito fedelmente Aydan, cercando di far emergere il lato migliore della sua datrice di lavoro e aiutandola nei momenti di crisi, senza mai tirarsi indietro. Così, Seyfi ha contribuito alla trasformazione della madre di Serkan, felice di vederla finalmente fiorire e lasciare la patina di dolore e sofferenza che l’ha infettata per anni. Ora, Aydan è una donna felicemente sposata, pronta a rifarsi una vita con Kemal e Seyfi si trova davanti ad un bivio: l’uomo sa di non poter aiutare oltre Aydan, e non crede di poter rimanere ancora per molto sotto il suo stesso tetto, una volta raggiunto il suo scopo.

Love is in the Air Anticipazioni: Seyfi se ne va

Dopo le nozze di Aydan, la nascita del secondogenito di Eda e Serkan e dopo che il lieto fine è arrivato per molti suoi amici, Seyfi sente un’incontrollabile desiderio di cambiare aria e trovare anche la propria felicità, lontano dalle dinamiche che l’hanno assorbito per anni. Così, a malincuore, Seyfi saluta per sempre Aydan e lascia la città, pronto a trovare la propria strada. Purtroppo, non sappiamo cosa ne sarà di lui, dato che la soap si interrompe proprio poco dopo la sua partenza, lasciando l’amaro in bocca agli spettatori ce avrebbero voluto assistere al lieto fine di Seyfi.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.