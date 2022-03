Love is in the Air, Anticipazioni Turche: cosa accadrà nelle ultime Puntate?

Anticipazioni TV

Love is in the Air si appresta ad arrivare al grande Finale di stagione. Ma cosa accadrà nelle ultime puntate della soap turca? Ecco le Anticipazioni.

Love is in the Air sta per salutarci per sempre e non sarà facile colmare il vuoto che questa soap accattivante e romantica lascerà nel cuore degli spettatori di Canale5. Prima di rivelare la scena finale della seconda stagione, ecco qualche Anticipazione sulle puntata conclusive e su quello che accadrà ad Aydan, Ayfer e Melo. I colpi di scena non mancheranno nelle trame, così come i momenti romantici e gli addii più struggenti.

Aydan corona il suo sogno nelle Anticipazioni Turche di Love is in the Air

Aydan ha scoperto che il padre biologico di Serkan è Kemal, il socio odiosissimo dal figlio nonché il suo grande e vero amore. La signora Bolat ha resistito a lungo all’attrazione per Kemal, per poi capitolare e decidersi a rivelare tutto a Serkan. Quest’ultimo non ha preso bene la notizia di essere figlio di Kemal ma, anche grazie ad Eda e all’affetto che Kiraz prova per il nonno, ha cambiato idea benedicendo l’unione della madre e del vero padre. Aydan, dopo un incidente estetico che ha messo in ridicolo l’intera situazione, è riuscita ad entrare nelle grazie della suocera, per poi ricevere la proposta di nozze di Kemal. I due sono finalmente convolati a nozze, ma Aydan ha dovuto sopportare che questo grande passo implicasse l’addio definitivo a Seyfi. Il fidato consigliere, infatti, ha deciso di cambiare la sua vita per cercare l’amore e un vero scopo, felice di vedere finalmente Aydan serena, comprendendo che la sua missione di “angelo custode” è giunta al suo naturale termine.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer innamorata?

Ayfer ha sempre messo al primo posto la felicità della nipote Eda, rimanendo al suo fianco pur consapevole che in questo modo ha messo da parte la sua vita privata per lunghissimi anni. Dopo la delusione d’amore con chef Alexander, Ayfer ha promesso a sé stessa di non farsi mai più ingannare da un uomo. Nelle ultime puntate della soap, tuttavia, la zia di Eda incontrerà colui che potrebbe essere il suo tanto sospirato lieto fine. Accorsa in ospedale per aiutare Melo, rischiando di venire investita da una vettura proprio davanti all’ingresso della clinica, Ayfer sarà soccorsa dal ginecologo Jeng e tra loro sarà amore a prima vista. Non sappiamo con certezza se i due approfondiranno la conoscenza, ma gli sguardi complici fanno ben sperare.

Love is in the Air: Melo riceve una sorpresa incredibile

Melo ha messo fine alla sua relazione con Burak, certa di non voler essere la seconda scelta dell’uomo per il quale, poi, non prova neppure un amore vero. Melo sogna le farfalle nello stomaco e un’amore a prima vista e sarà accontenta proprio nelle ultime puntate. La giovane, infatti, ingoierà per sbaglio l’anello di fidanzamento che Burak avrebbe voluto donarle, proprio poco dopo aver chiuso con lui, e sarà costretta a correre in ospedale. Qui, Melo sarà soccorsa da un affascinante e giovane medico, che paleserà il suo interesse e le chiederà di darsi appuntamento per approfondire la conoscenza. Scossa, Melo accetterà immediatamente, avendo compreso che le intenzioni del medico sono genuine e sincere. Sarà lui il nuovo amore di Melo?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.