Love is in the Air Anticipazioni Turche: Melo ha un colpo di fulmine per…

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air presto in onda su Canale5. Melo avrà il suo lito fine dopo l’addio a Burak?

Siamo quasi giunti al gran Finale di Love is in the Air, la soap turca che ha fatto innamorare il pubblico di Mediaset. Prima di dire addio alla serie che ha come protagonisti Serkan Bolat ed Eda Yildiz, scopriamo qualche intrigante Anticipazione che riguarda le nuove puntate, presto in onda su Canale5, e la vita sentimentale della dolce, quanto sfortunata, Melo. L’amica di Eda ha chiuso con Burak, ammettendo di sentirsi un ripiego per lui e di sognare un amore più grande e folle. Accidentalmente, Melo ha ingerito l’anello di fidanzamento che Burak ha nascosto nel drink della fidanzata, ed è corsa all’ospedale terrorizzata. Proprio qui, Melo avrà un colpo di fulmine che le farà provare le famose farfalle nello stomaco, e questa volta il sentimento sarà ricambiato!

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Melo in ospedale!

Dopo mesi di corteggiamento, affranta dalla prospettiva che non l’avrebbe mai notata, Melo ha conquistato Burak e i due hanno iniziato a fare coppia fissa, tanto che l’amico di Eda si è deciso a comprare un anello e fare la fatidica proposta di nozze. Purtroppo, proprio in quel frangente, Melo ha rovinato tutto rivelando a Burak di aver capito che il loro amore non avrebbe potuto essere reale, sentendosi lei un ripiego dopo aver scoperto che l’uomo è da sempre stato invaghito di Eda. Così, la proposta di matrimonio è stata rovinata e Burak ha completamente dimenticato di avvertire Melo che nel suo drink è stato nascosto l’anello di fidanzamento, che è così finito nello stomaco della giovane. Terrorizzata, Melo chiederà ad Ayfer di portarla in ospedale il prima possibile.

Love is in the Air: le Anticipazioni Turche

Melo giunge in ospedale, dove Ayfer incontra un uomo misterioso che l’affascina, e si sottopone ad un check-up completo, per sincerarsi del suo stato di salute. Il giovane medico che si occupa della sua diagnosi si mostra estremamente impacciato in presenza di Melo, che non può far a meno di rimanere molto colpita dallo sconosciuto, avvertendo per la prima volta dopo tanto tempo le famose farfalle nello stomaco. Il dottore confesserà a Melo di averla notata al bar di Burak e di aver un grande interesse per lei, tanto da spingere l’amica di Eda ad osare e chiedere un appuntamento romantico.

Melo trova l’amore nelle nuove puntate di Love is in the Air

Emozionata per l’accaduto, Melo organizzerà l’incontro al bar di Burak per poter conoscere meglio l’affascinante giovane medico ma, per timore che lui si tiri indietro all’ultimo, l’amica di Eda si metterà in una scomoda situazione. Melo, infatti, pregherà la segretaria dell’ospedale di darle il numero personale del dottore, così da evitare di essere scaricata all’ultimo, ma per motivi di privacy sarà impossibile ottenerlo nonostante la grande insistenza. Per fortuna, il dottore ascolterà la conversazione e interverrà per rassicurare Melo, dandole il proprio numero di telefono con la promessa di vederla al più presto. E così, finalmente, anche Melo troverà l’amore!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.