Love is in the Air Anticipazioni 28 gennaio 2022: Eda difende Kerem!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda chiede a Serkan di non demoralizzare Kerem.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 28 gennaio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Kerem è terrorizzato da Serkan Bolat e dal suo cipiglio decisamente poco amichevole. Il giovane apprendista ha tenuto duro, grazie alle parole di conforto di Pina, preparandosi a presentare il suo progetto all’imprenditore. Prima del colloquio, Eda intercetta Serkan e gli chiede di non essere troppo severo con Kerem, dal momento che è ancora molto fragile e teme che scapperà a gambe levate per una critica di troppo.

Kerem teme Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 28 gennaio 2022

Kerem è terrorizzato da Serkan Bolat e dalla sua estrema severità. L’imprenditore pretende che tutto sia fatto alla perfezione, non ammette errori e non vuole sentire ragioni. Più di una volta, Kerem ha osservato Eda e Serkan scontrarsi sul posto di lavoro, e non osa immaginare quale trattamento riserverà lui, dato che tra loro non vi è neppure una grandissima simpatia.

Anticipazioni Love is in the Air: Kerem affronta Serkan

Kerem ha ribadito ad Eda la sua intenzione di lasciare l’agenzia, non sentendosi pronto ad un incarico del genere ma, anche grazie all’intervento di Pina, la crisi del giovane apprendista è stata arginata. Con il suo progetto alla mano, Kerem si prepara per affrontare Serkan e mostrargli il lavoro svolto con dedizione.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda intercede per Kerem

Vedendo Kerem al limite della crisi emotiva e sapendo quanto l’apprendista si sia impegnato nel progetto, Eda si reca nell’ufficio di Serkan prima del colloqui tra i due. La Yildiz chiede all’imprenditore di non essere troppo duro con Kerem, che non ha bisogno di essere scoraggiato ma guidato nel nuovo lavoro, nel frattempo Piril ed Engin fanno un passo importante.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 24 al 28 gennaio 2022.

