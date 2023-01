Lolita Lobosco e la sua leggerezza non priva di fragilità: presentata la seconda stagione

Anticipazioni TV

Presentata la seconda stagione della fiction della prima serata della domenica di Rai 1 Lolita Lobosco reduce da un grande successo di ascolti. Luisa Ranieri è la convincente protagonista che ha raccontato la sua donna moderna e lontana dai cliché.

“Una donna che sbaglia sempre ma non si arrende mai, una di noi”. Così definisce Luca Miniero,regista anche della seconda stagione della fiction sorpresa degli ultimi anni, con buona sintesi, il personaggio del vicequestore Lolita Lobosco, interpretato da Luisa Ranieri. Tratta dai romanzi scritti da Gabriella Genisi (pubblicati da Sonzogno), ha trionfato con il 30% e oltre di share nelle prime serate di Rai 1. Non stupisce quindi che ritorni per sei veri e propri film da un’ora e mezza e oltre, a partire da domenica 8 gennaio e per sei appuntamenti.

Il tormentone ironico della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione, alla Casa del cinema di Roma, è stato: “è meglio della prima”. Tanto che Luca Zingaretti, qui in veste di produttore insieme ad Angelo Barbagallo, rievoca con una variazione il grande Mattia Torre e il suo geniale “l’inferno è pieno di seconde stagioni, ma almeno per un anno ancora dovrà aspettare”. Grazie soprattutto a una protagonista, “personaggio femminile non convenzionale, donna forte ma anche accogliente, mediterranea, calda, ancorata alle tradizioni ma anche moderna e proiettata nel futuro”.

Ambientata a Bari, vera coprotagonista della storia, Lolita Lobosco è scritta da Daniela Gambero, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani, e diretta da Luca Miniero, che così ha parlato della serie. “Per me è stato un modo per scoprire il sud, anche se sono meridionale. Un sud raccontato in maniera moderna grazie ai personaggi, specie Lolita. Mai come questa volta si può parlare di enorme lavoro di squadra. Un’armonia che ha reso più facile il lavoro molto lungo di ripresa delle sei puntate, due in più rispetto alla prima stagione. Di Lolita amo molto il fatto che sia una donna che sbaglia sempre ma non si arrende mai, una di noi, che non azzecca mai nessuna scelta sentimentale".

Un personaggio “pieno di umanità e godibile leggerezza”, ma anche più fragile in questi nuovi episodi, come la racconta Lolita in persona, Luisa Ranieri. “Lolita prova a fare un passettino in più su consiglio della madre, per non far andare via le cose e avere coraggio. Quest’anno è più fragile, ha anche paura del tempo che passa, ma allo stesso tempo se ne frega. A volte vacilla. Si mette in discussione, ma fino a un certo punto. Non è una ragazzina, ma una donna formata. Vuole vivere l’ora e qui, non le interessa un progetto futuro. L’essere vissuta lontano e poi tornata le regala un altro punto di vista. Una cosa che vedo anche io con Napoli. Ha un giusto distacco, un’ ironia più moderna. Ha la spregiudicatezza che vorrei avere. È innamorata dell’amore, non quello stanziale da matrimonio, rincorre la passione. Bisogna darsi nella vita, buttarsi e vedere che succede. Poi si può anche sbagliare, ma meglio che non vivere e stare fermi. La sua solarità e malinconia mi appartengono molto, meno la sua spregiudicatezza e “cattiveria” rispetto ai colleghi. Mi piace il modo di sedurre e giocare in maniera differente. Porta con sé la modernità di una donna a cui molte spettatrici mi dicono di voler somigliare. Molte donne oltre i 40 anni hanno difficoltà in una relazione perché hanno tanto investito nel lavoro o hanno a che fare con un maschile che non gli corrisponde e piuttosto stanno da sole. Abbiamo lavorato molto per farle avere dei ripensamenti, farla vacillare. Un essere umano perfetto non esiste e la società è prevalentemente ingiusta. Ci diverte quindi anche per i suoi aspetti lontani da noi. La diversità rappresenta sempre una ricchezza”.

Sempre lucida e sorridente nel raccontare la ricchezza del suo personaggio, Luisa Ranieri rievoca un percorso che l’ha impegnata ormai per due stagioni. “Una cosa bella è che il lavoro nella sua vita è centrale, ma non nel nostro racconto. Per la prima volta vediamo una donna del sud senza cliché ma con forti radici nel suo tempo, proiettata in avanti attraverso scelte consapevoli di carriera di cui non è pentita. L’amore è accanto a sé, non davanti, dove si trova invece il lavoro. Ha una determinazione, un coraggio autorevole ma allo stesso tempo fa parte di lei una fragilità disfunzionale a livello sentimentale. È una donna imperfetta di oggi come tutte noi. Non è più solo orientata al matrimonio e ai figli come dovute scelte di vita, il suo è un percorso non lineare ma con le sue curve, cadute e impennate. Raccontiamo anche le fragilità di una donna di 45 anni che fa un primo bilancio della vita. Non disdegna degli incontri, ma non è disposta a mettere in crisi il suo sistema, lo fa fino a un certo punto. Tutti noi siamo fatti anche di abitudini, incrostazioni del vissuto. In amore si dà, ma sempre a suo modo. Queste imperfezioni la rendono vicina alle altre donne, in questo è molto moderna. Puoi naturalmente diventare moglie e madre, ma puoi anche scegliere di non farlo”.