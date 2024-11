Libera: la Seconda Puntata della Fiction con Lunetta Savino va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Lunetta Savino torna stasera, 26 novembre 2024, con la sua Libera. La seconda puntata della Fiction va in onda in prima serata su Rai1.

Lunetta Savino torna a farci compagnia questa sera, martedì 26 novembre 2024, con la sua Libera. La Fiction va in onda su Rai1 alle ore 21.30 con due nuovi episodi, il terzo e il quarto, che porteranno la nostra giudice ad avere la conferma che cercava da tempo: sua figlia Bianca è stata uccisa. Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni dell’appuntamento di oggi.

Libera: ecco cosa è successo nella prima puntata della Fiction di Rai1

Nella prima puntata di Libera, abbiamo conosciuto il giudice Libera Orlando e la sua storia. Libera è una donna molto dedita al suo lavoro ma anche una nonna amorevole e accudente. La sua vita è stata sconvolta, quindi anni prima, dalla scomparsa della sua amata unica figlia, Bianca, un’ex tossicodipendente, ritrovata morta per overdose. Libera è sempre stata convinta che Bianca non avesse ripreso a drogarsi e che dopo la nascita di Clara, la sua nipotina, avesse davvero cambiato strada. L’overdose, causa del suo decesso, per lei, è sempre stata una copertura di qualcosa di molto più grave e tuttora misterioso. Nessuno, neanche suo marito, ora ex, le hanno mai dato retta e per tanto tempo si è trovata a dover rinunciare a scoprire la verità. Un incontro casuale in aula ha risvegliato in lei il desiderio di scoprire finalmente tutto quello che è davvero successo.

Libera si è ritrovata faccia a faccia con Pietro, che aveva visto in compagnia di Bianca il giorno della sua morte. Pietro è un pregiudicato ma non è l’assassino della giovane, con cui aveva una relazione e di cui era follemente innamorato. Il ragazzo, che potrebbe essere il padre di Clara, ha deciso di aiutare il magistrato a capire cosa sia davvero accaduto e le ha fornito una pista, che lui da tempo voleva seguire per vendicarsi. I due hanno così unito le forze e sono pronti ad agire.

Libera, Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Rai1

Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi in onda stasera su Rai1, intitolati Veritas laborat saepe, extinguitur numquam e Pacta sunt servanda.

Nel primo episodio, intitolato Veritas laborat saepe, extinguitur numquam, Libera e Pietro sono sulle tracce di Vanni Rosani, il proprietario dello Yacht Club nel quale Bianca lavorava la sera in cui è morta. Pietro è convinto che l’uomo sia l’assassino della ragazza ed è proprio lui che cercava quando è stato fermato dalla polizia. Libera ha deciso di seguire le strategie del suo giovane alleato ed è pronta a tutto, anche ad andare contro la Legge, per scoprire la verità. I due riescono a fermare Rosani e a costringerlo a parlare.

Nella seconda puntata, intitolata Pacta sunt servanda, Libera e Pietro ottengono alcune importanti informazioni. Vanni rivela loro che Bianca è stata uccisa e che lui è stato costretto a metterle una pasticca nel bicchiere, la sera in cui la ragazza è morta. Libera è finalmente pronta a fare chiarezza su tutta la faccenda ma prima che Rosani possa rivelare il nome del mandante, in tribunale, l’uomo viene ucciso e il suo corpo ritrovato al porto.

Libera va in onda in prima serata su Rai1.