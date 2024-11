Libera: Lunetta Savino torna su Rai1 con una Fiction, perfetto mix tra legal, giallo, humor e drama

Anticipazioni TV

Lunetta Savino è il magistrato Libera Orlando nella nuova Fiction di Rai1. Un mix perfetto tra humor, legal e drama che ci farà compagnia per quattro prime serate e che ci farà chiedere: Cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una donna magistrato, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da soli?

Libera è il prossimo appuntamento della prima serata di Rai1. Da martedì 19 novembre 2024, Lunetta Savino ci farà compagnia con un personaggio il cui nome già descrive quello che ci dobbiamo aspettare dalle quattro puntate di cui è composta questa nuova Fiction, nata dalla collaborazione tra 11 Marzo Film e RAI Fiction, mix perfetto tra legal, humor, giallo e drama.

Come ha rivelato la stessa attrice in conferenza stampa, Libera è il personaggio che attorialmente mancava a Lunetta Savino, la protagonista di questa storia che ci porterà a conoscere un giudice integerrimo, la cui vita prende una strada inaspettata per via della sua necessità di scoprire la verità su un dramma che l’ha sconvolta nel passato e di cui ancora porta un poco ben rimarginata cicatrice. E il suo nome, come detto prima, rappresenta il percorso che farà per trovare finalmente la libertà dall’incubo che la tormenta da quindici anni e che la renderà davvero libera, anche se forse non seguendo quella Giustizia che lei ha giurato di proteggere per sempre. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa ci aspetta.

Libera: Lunetta Savino protagonista di una Fiction dove Humor e Legal compongono un mix perfetto

L’idea iniziale degli sceneggiatori Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini era quella di creare una serie partendo da un personaggio memorabile, come loro stessi rivelano e come è emerso in conferenza stampa il 14 novembre 2024 in Rai1, ma anche da un tema forte. A dar loro una mano per poter rendere possibile tutto questo è stato il produttore Matteo Levi, che ha proposto Lunetta Savino come protagonista. Da quel momento, è stato facile pensare a un personaggio che fosse davvero indimenticabile e che potesse avere quella potenza da poter far partire la storia da sé e non da un evento in particolare.

Libera comincia con il raccontare della vita del giudice Libera Orlando e del suo rapporto con la sua nipotina quindicinne Clara, a cui si è trovata a fare da nonna e da mamma, dopo la morte di sua figlia. Già dalle prime immagini capiremo che Libera è sì un magistrato integerrimo ma è anche una donna, una figura – come la stessa Savino l’ha definito – un “Ulisse in gonnella” capace di destreggiarsi tra mille prove in Tribunale e nella sua vita personale. Ma a un certo punto quella sottile linea tra donna e magistrato viene meno; basta un incontro, durante il lavoro, per cambiare tutto e per farle porre una domanda e farla porre pure a noi: “cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una donna magistrata, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da soli?”.

E questa Fiction che vedremo da martedì saprà sicuramente rispondere a questo quesito o meglio sarà Libera Orlando a fare chiarezza su questo punto di domanda esistenziale, che porrà in primis lei – come donna di legge – in crisi. Ma non sarà una crisi che frenerà l’humor e l’aspetto emotivo di tutti i personaggi che ruotano intorno alla nostra protagonista. A fare da sfondo a questa continua ricerca di equilibrio tra parte umana e istituzionale, ci sarà Trieste, scelta non solo per la sua bellezza e la sua unicità ma perché risponde perfettamente all’esigenza di raccontare un dualismo e forse pure un dilemma, grazie alla sua anima così affascinante di città di Confine.

Libera: la trama della nuova Fiction di Rai1

Ma di cosa parla Libera? Appurato che sarà una serie in quattro prime serate e che ci permetterà di mescolare umorismo, giallo, legal e pure drama, arriviamo alla trama della Fiction.

Libera, come abbiamo detto, è un magistrato integerrimo che ama il suo lavoro ma che ama anche essere la nonna di Clara, una ragazzina amante della chimica, brava a scuola e sorridente. C’è un neo però in questa famiglia sui generis. Quindici anni prima, Bianca la figlia di Libera è morta. Questo terribile evento ha lasciato un vuoto enorme nel cuore del magistrato, che non si è ancora del tutto rassegnata a scoprire la verità su quanto è successo. E nella sua ricerca della verità incontrerà Pietro, un pregiudicato, che lei è certa abbia conosciuto la sua bambina e che le permetterà di avere nuove informazioni su di lei e su quanto realmente le è successo. Ma può una donna di legge accordarsi con un criminale, all’apparenza molto losco, per raggiungere i suoi obiettivi? Può la Giustizia essere messa da parte per i propri scopi personali? Libera non vuole farsi questa domanda, di cui forse sa già la risposta. Sa solo che deve riuscire a scoprire cosa sia accaduto e per farlo è disposta a tutto anche a mentire ai suoi cari. E tra loro ci sono sua nipote, il suo ex marito Davide e sua sorella Isabella, che alla fine però, vedendo Pietro sempre accanto a lei, capisce tutto e decide di aiutarla.

Ma non ci sarà solo questo; ci saranno risate, battute al vetriolo, un lato umano di tutti i personaggi che comparirà sempre e comunque ma soprattutto non ci sarà un vero e proprio antagonista. Sì perché Pietro non è il cattivo; è sì l’uomo contro la legge e che, come lo ha definito il suo stesso interprete Matteo Martari, ha un "approccio scoordinato alla vita, tanto da non aderire alle regole della società" ma per questo è un personaggio interessante e con Libera può costituire quella coppia inaspettata, multigenerazionale (tema caro a RAI Fiction) come è questo nuovo appuntamento. Ma non sarà una coppia romantica; no perché il romanticismo ci sarà con Ettore Rizzo, un magistrato coetaneo di Libera, con cui scatterà qualcosa dimostrando che l’amore non ha età.

Libera: il cast e i personaggi della Fiction

Vi abbiamo solo accennato qualche nome e qualche attore. Ora è il momento di raccontarvi di più sul cast e sui personaggi di Libera, che ricordiamo andrà in onda da martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Rai1:

Lunetta Savino è Libera : Libera è nata nel febbraio 1963 , anno in cui viene approvata la Legge che permette alle donne di entrare in magistratura . La nostra protagonista è una donna proveniente da una modesta famiglia del Sud che riesce però a raggiungere i suoi obiettivi e a conquistarsi il suo spazio nel mondo. Giudice integerrimo in Tribunale ma nonna affettuosa in casa . Per anni ha vissuto felice insieme alla sua famiglia ma poi una tragedia ha messo tutto in discussione. Nonostante questo Libera non si è arresa e ha allevato Clara , sua nipote, con amore e complicità , insieme a Davide , il suo ex marito con cui ha rapporti cordiali . Un nuovo caso la riporta nel passato ma non c’è solo lavoro e desiderio di verità in questo nuovo capitolo della sua vita. C’è anche Ettore Rizzo , un affascinante magistrato suo coetaneo, che le fa la corte ;

è : Libera è , che di . La nostra protagonista è una donna proveniente da una modesta famiglia del Sud che riesce però a raggiungere i suoi obiettivi e a conquistarsi il suo spazio nel mondo. ma . Per anni ha vissuto felice insieme alla sua famiglia ma poi una tragedia ha messo tutto in discussione. Nonostante questo Libera non si è arresa e , sua nipote, , , il con cui . Un nuovo caso la riporta nel passato ma non c’è solo lavoro e desiderio di verità in questo nuovo capitolo della sua vita. , un suo coetaneo, ; Gioele Dix è Ettore Rizzo : è un magistrato affascinante , appassionato di barca a vela e molto ammirato dalle donne. Non è sposato e sembra essere allergico ai legami duraturi. Eppure ultimamente sente il desiderio di cambiare e vede in Libera la possibilità di ricominciare . La sua amica non intende cedere al suo corteggiamento ma lui, per dimostrarle il suo reale interesse , mette in gioco la sua carriera per aiutarla a cercare la verità ;

è : è un , appassionato di barca a vela e molto ammirato dalle donne. Non è sposato e sembra essere allergico ai legami duraturi. Eppure ultimamente sente il e vede . La sua amica non intende cedere al suo corteggiamento ma lui, , per ; Matteo Martari è Pietro Zanon : Pietro è cresciuto nella periferia triestina e si è messo molto spesso nei guai. La sua infanzia è segnata dalla morte prematura della madre e da un rapporto conflittuale con suo padre , elementi che lo hanno reso un giovane pieno di rabbia e incapace di comunicare con la propria famiglia, quella che suo padre si è ricreato risposandosi. Per vivere ha fatto tanti mestieri ma è anche arrivato a rubare , scontando diversi anni in carcere . La sua scorza dura nasconde una verità molto diversa , che lo renderà il partner perfetto di Libera nella sua ricerca della verità su Bianca.

è : Pietro e si è messo molto spesso nei guai. La sua infanzia è segnata dalla e da un , elementi che lo hanno reso un giovane pieno di rabbia e incapace di comunicare con la propria famiglia, quella che suo padre si è ricreato risposandosi. Per vivere ha fatto tanti mestieri ma è anche , . La sua , che lo renderà il partner perfetto di Libera nella sua ricerca della verità su Bianca. Claudio Bigagli e Davide Moresco : Davide è l’ex marito di Libera , un uomo molto serio e dedito alla famiglia. È un nonno amorevole per Clara , che però vede talmente tanto somigliante alla figlia, da avere dei momenti di grande dolore. Viene estromesso dalle indagini di Libera perché il magistrato è convinta che lui non approverebbe, non ora che la sua seconda moglie , più giovane di lui, sta per renderlo padre per la seconda volta;

e : Davide è , un e dedito alla famiglia. È , che però vede talmente tanto somigliante alla figlia, da avere dei momenti di grande dolore. Viene perché il magistrato è convinta che lui non approverebbe, non ora che la , più giovane di lui, per la seconda volta; Roberto Citran è Aldo Ferrero : Aldo è il nemico numero 1 di Libera … in Tribunale . È il Presidente della Sezione Penale e in quanto tale mette volentieri il bastone tra le ruote alla sua collega . Questo non solo perché è una donna ma anche e soprattutto perché ha paura che lei si riveli molto più brava di lui . È un uomo egocentrico , che fatica a riconoscere i suoi errori e per mostrare di essere un uomo colto e un magistrato sopraffino, cita spesso motti in latino legati alla giurisprudenza. Il suo preferito è Pacta sunt servanda, ovvero i patti vanno rispettati;

è : Aldo … . È il Presidente della Sezione Penale e in quanto tale mette volentieri il . Questo non solo perché è una donna ma anche e soprattutto perché . È un , che fatica a riconoscere i suoi errori e per mostrare di essere un uomo colto e un magistrato sopraffino, legati alla giurisprudenza. Il suo preferito è Pacta sunt servanda, ovvero i patti vanno rispettati; Monica Dugo è Isabella Orlando : Isabella è la sorella di Libera . È una donna single, veterinaria e abita nell’appartamento accanto a Clara e Libera. È sempre pronta a dare consigli soprattutto alla nipote , per cui prepara dei manicaretti speciali, visto che né nonna né nipote sanno cucinare molto bene. È lei la prima a scoprire cosa sta combinando la sua sorellona e senza giudicarla (ma non senza dare la sua opinione) le offre il suo aiuto ;

è : Isabella . È una donna single, e abita nell’appartamento accanto a Clara e Libera. È sempre , per cui prepara dei manicaretti speciali, visto che né nonna né nipote sanno cucinare molto bene. È lei la prima a scoprire cosa sta combinando la sua sorellona e senza giudicarla (ma non senza dare la sua opinione) ; Daisy Pieropan è Clara: Clara è la nipote di Libera ed è una ragazza solare, gioisa e studiosa. Non fa molte domande su sua madre, di cui non ricorda nulla ma di cui conserva un album di foto. Non sa chi sia suo padre così come non lo sa nessuno e a volte si chiede, prima di addormentarsi, chi potrebbe essere quell’uomo che ha stregato il cuore della sua mamma.

Libera va in onda da martedì 19 novembre 2024 su Rai1 per quattro prime serate.