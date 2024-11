Libera: Stasera su Rai1 appuntamento con la Prima Puntata della Fiction con Lunetta Savino

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento ci aspetta da stasera su Rai1. Lunetta Savino è Libera Orlando un magistrato integerrimo alla ricerca della verità su un evento doloroso del suo passato. Ecco le Anticipazioni dei primi due episodi in onda oggi.

Arriva da stasera, martedì 19 novembre 2024, Libera, la nuova Fiction di Rai1 con Lunetta Savino nei panni di un giudice integerrimo, con il desiderio di scoprire la verità su un evento traumatico del suo passato. La serie ci farà compagnia per quattro prime serate, per un totale di otto episodi. I primi due, intitolati In claris non fit interpretatio e Homo faber fortunae suae, vanno in onda oggi, alle ore 21.30. Scopriamone insieme le anticipazioni.

Libera: Lunetta Savino è il giudice Libera Orlando nella nuova serie di Rai1

Lunetta Savino torna su Rai1 in un nuovo ruolo, quello della giudice Libera Orlando, protagonista della nuova Fiction, appuntamento delle prime serate del martedì, dal titolo Libera. Si tratta di una serie perfetto connubio tra humor, giallo, legal e drama. La Savino, in conferenza stampa, ha rivelato di essere molto contenta di interpretare Libera, un personaggio che le mancava nella sua lunga carriera.

La Fiction si propone di rispondere a una domanda: “cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una donna magistrato, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da soli?”. Un quesito che il giudice Orlando si chiederà quando si troverà ad affrontare il peso di un evento drammatico del passato, che lei non ha mai dimenticato e di cui ha sempre promesso di scoprire la verità. Libera ha perso sua figlia e sono quindici anni che crede che la sua bambina non possa essersi suicidata e che la realtà sia ben altra. Ma nessuno, in tutti questi anni, è riuscito a darle una risposta e anzi alcuni hanno pure finito per credere che non possa avere ragione. Per questo in lei si è fatta strada l’idea di dover trovare le risposte che cerca da sola, senza coinvolgere nessuno. E la spinta per ricominciare a lottare per scoprire tutto, la ottiene quando nell’aula del suo Tribunale si presenta un uomo che lei è certa sia legato alla morte della sua amata Bianca.

Ma Libera non è solo una donna determinata e un magistrato ma è anche una nonna. Clara, la sua unica nipote – e figlia di Bianca – è cresciuta con lei ed è colei che è riuscita, in tutto questo tempo, a darle la forza di resistere al dolore. Per lei farebbe di tutto ma non rinunciare alla sua battaglia.

Libera: ecco le Anticipazioni dei primi due episodi della nuova Fiction di Rai1

La Fiction Libera ci farà compagnia nelle prime serate del martedì, per quattro appuntamenti. La verità che cerca Libera Orlando nasconde dei lati oscuri e dei segreti, che si annidano persino nelle aule del Tribunale in cui la nostra protagonista svolge con coraggio, determinazione e imparzialità il suo lavoro. Nel corso delle puntate ci affezioneremo sempre di più a lei, capace di guizzi ironici che ci faranno davvero sorridere ma anche riflettere. Scopriamo insieme le anticipazioni dei primi due episodi in onda oggi, 19 novembre 2024, e intitolati In claris non fit interpretatio e Homo faber fortunae suae.

Nel primo episodio, conosciamo Libera e la sua storia. È da subito chiaro il grande dolore che l’ha investita, con una grossa onda d’urto, quindici anni prima. La giudice non si è lasciata però sopraffare dal male e si è occupata di Clara, la figlia della sua Bianca, insieme al suo ex marito, a volte assente per via della loro separazione. Ad aiutarla, in tutto questo tempo, c’è stata Isabella, sua sorella, l’unica in famiglia a saper cucinare. La sua vita cambia quando, in un normale giorno di lavoro, si ritrova al banco degli imputati un uomo che lei riconosce essere il ragazzo che aveva visto insieme a Bianca, il giorno in cui la ragazza è morta. In lei comincia a farsi di nuovo strada il desiderio di scoprire la verità sulla morte, per overdose, della sua bambina.

Nel secondo episodio, Libera è tornata a voler scoprire la verità sulla morte di Bianca e scopre che il ragazzo che si è trovata davanti in Tribunale, è davvero l’uomo che ha visto con sua figlia. Il giovane si chiama Pietro Zanon e lei è convinta che sia l’assassino della sua bambina. Libera cerca di incastrarlo ma capisce che l’apparenza a volte inganna e che Pietro non è colpevole ma sa chi può esserlo e vuole anche lui vendicarsi. I due capiscono che possono essere utili l’uno all’altra e tra loro comincia un’alleanza inaspettata e decisamente sui generis. Può un magistrato davvero collaborare con un pregiudicato per i propri scopi personali?

Libera va in onda in prima serata su Rai1.