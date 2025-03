Le Onde del Passato: l'Ultima Puntata va in onda Stasera su Canale5. Tutti i segreti verranno scoperti!

Anticipazioni TV

Si conclude stasera, venerdì 21 marzo 2025, Le Onde del Passato, la Fiction di Canale5 con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Tutti i nodi verranno al pettine e ogni mistero verrà svelato ma la felicità tornerà a bussare alla porta di Anna, Luca, Mia e di tutti i loro amici? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio di oggi.

Ultimo appuntamento questa sera, venerdì 21 marzo 2025, con Le Onde del Passato. Si conclude oggi l’avvincente Fiction di Canale5 con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi, alle prese con i misteri di un terribile passato.

La serie, che ci ha fatto compagnia ogni venerdì in prima serata, ci ha portato e ci porterà anche oggi, tra le acque cristalline dell’isola d’Elba, che – nonostante la trasparenza – nascondono segreti terrificanti. Anna Reali e Luca Bonnard saranno chiamati a fare un ultimo sforzo per capire finalmente tutto quello che si nasconde dietro alla morte di Zan e all’affondamento dello yacht dove le giovani Anna e Tamara hanno subito una terribile violenza, dalle conseguenze devastanti, di cui ancora entrambe portano i segni. Ma chi c’è dietro a questa storia, che si sta rivelando molto più pericolosa del previsto? Scopriamo insieme le anticipazioni dell’ultimo appassionante episodio in onda alle ore 21.40.

Le Onde del Passato: ecco dove eravamo rimasti

La quinta puntata de Le Onde del Passato è stata decisiva per scoprire l’identità del terzo uomo presente sulla barca e padre di Mia. Il terzo violentatore si è rivelato essere Andrea, il barista amico di Tamara e papà di Riccardo.

Andrea è stato arrestato e grazie a Catia ha deciso di raccontare tutta la verità, rivelando chi c’è dietro al delitto di Zan. Peccato però che il barista abbia dovuto cedere a un terribile ricatto e abbia ritrattato la sua deposizione, incolpando Anna e Tamara della morte di Michela, presente quella notte sullo yacht. La Reali è in stato di fermo mentre la sua amica non potrà essere scagionata come invece la sua famiglia aveva sperato sino all’ultimo. A peggiorare le cose ci si è messo Lorenzo, furioso dopo aver scoperto che la sua mamma è stata uccisa dall’amante di suo padre, ha aggredito Anna. Luca ha dovuto portarlo via, coscio che comunque finisca questa storia, qualcuno che lui ama soffrirà.

Le Onde del Passato, Anticipazioni Ultima Puntata: ecco cosa succederà Stasera su Canale5

L’ultima puntata de Le Onde del Passato va in onda questa sera su Canale5, alle ore 21.40. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio finale, che svelerà ogni segreto nascosto nelle acque cristalline dell’isola d’Elba.

L’isola si risveglia con un nuovo delitto da spiegare. Una giovane donna è stata trovata morta sulla spiaggia. Questo terribile evento pare essere collegato all’aggressione subita vent’anni prima da Anna e Tamara ma in che modo? Luca intende scoprirlo e stavolta vuole andare a fondo. Un dettaglio catturato da una fotografia e un biglietto d’oro si rivelano determinanti per trovare nuovi indizi che potranno finalmente scagionare la Reali e la sua amica ma anche far capire quale sia stato il destino di Michela.

Il biglietto dorato è anche quello che Mia e Marta hanno ricevuto sulla spiaggia, che si è rivelato un invito a una festa esclusiva, che potrebbe rivelarsi un tranello ma a cui Marta vuole assolutamente partecipare. Gli eventi sembrano destinati a precipitare e a farsi sempre più complessi e complicati. La verità è però molto vicina!

Le Onde del Passato va in onda in prima serata su Canale5.