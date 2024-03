Le indagini di Lolita Lobosco 3: stasera su Rai 1 il finale di stagione della serie con Luisa Ranieri

Anticipazioni TV

Si conclude questa sera in prima serata su Rai 1 la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie con Luisa Ranieri. Ecco le anticipazioni dell'ultima puntata, ricca di sorprese e colpi di scena. Nel cast anche Andrea Pecci, Iacopo Cullin, Giovanni Ludeno e Lunetta Savino.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ultima puntata della terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, la fortunatissima serie tv con protagonista Luisa Ranieri nei panni del Vicequestore della Polizia di Bari.

Come per le precedenti stagioni, anche questa ha la caratteristica di mescolare i casi che Lolita risolve insieme al suo braccio destro Antonio e a Lello Esposito alle vicende personali della protagonista, che è divisa fra il gallerista Leon e l'amore di gioventù Angelo. Poi c'è la love story fra mamma Nunzia e Trifone, che ha subito uno scossone per via del lontano passato dell'uomo.

Nel finale di stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco alcuni nodi verranno al pettine, ma, come sempre succede, resterà qualcosa di irrisolto, il che può significare una quarta stagione. A proposito, ci sarà una quarta stagione? Non possiamo esserne certi, ma Luisa Ranieri, in una recente intervista, ha espresso il suo desiderio di dedicarsi ad altri progetti, il che non significa un addio definitivo alla serie ma una pausa di due anni. Del resto, abbandonare un prodotto così ben confezionato e con un personaggio principale così riuscito, sarebbe un peccato. Godetevi quindi l'appuntamento di stasera e aspettate fiduciosi

Le indagini di Lolita Lobosco 3: dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, Lolita e Antonio hanno brillantemente risolto un caso di finto suicidio. La vittima era una ragazza che aveva un'azienda agricola che produceva e vendeva frutta e verdura biologiche e che non sfruttava i propri braccianti.

Passando al privato dei vari personaggi, Porzia ha cacciato di casa Antonio e per il momento non ne vuole sapere di perdonarlo per averle taciuto la sospensione del figlio più grande da scuola. Antonio si è quindi trasferito da Lolita, che nel frattempo è uscita con Leon e ha conosciuto le sue tre figlie. Il vicequestore ha sorpreso la terza mentre rubava soldi da una borsa, e quindi fra le due le cose non sono certo iniziate bene. I gemelli di Lello e Caterina sono nati, ma il maschio ha avuto un piccolo problema al cuore che però si è risolto felicemente. A turbare Lolita è stato il rapimento di Domenico da parte dei criminali che Angelo ha denunciato. Angelo ha scoperto il nascondiglio dei rapitori, che sfortunatamente sono scappati prima dell'arrivo della polizia. A fine puntata, Lolita ha ricevuto la telefonata del questore che l'ha sollevata dal caso di Domenico.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni dell'ultima puntata

La quarta ed ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 si intitola Un brutto affare. Il Vicequestore e la sua squadra indagano su un cadavere senza nome che emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita si butta a capofitto nell'indagine, principalmente per non pensare al rapimento di Domenico e alla minaccia di Angelo di ritrattare quanto detto alla giustizia sull'omicidio di Petresine. Nel frattempo le cose tra Lolita e Leon procedono con qualche difficoltà. Antonio Forte decide di affrontare sua moglie Porzia, mentre Nunzia scopre di avere una rivale che vorrebbe strapparle Trifone. Naturalmente la mamma di Lolita non è disposta a perdere.

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco finisce dunque qui. L'appuntamento, speriamo, è con la quarta stagione, presumibilmente fra 2 se non 3 anni.