La Strada di Casa 2, prima puntata: al via stasera la nuova stagione

Anticipazioni TV

Prende il via la seconda stagione della serie di Rai 1 con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.

Stasera, martedì 17 settembre, alle 21.25 su Rai1, prende il via la seconda stagione de La strada di casa. La serie televisiva è ambientata nella Cascina Morra, una tenuta agricola nei pressi di Torino, intorno a cui si sviluppano le vicende dei personaggi. Nel cast confermati Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Tra le new entry ci sono Roberta Caronia e Massimo Poggio.

Le trame ufficiali dei nuovi episodi, rivelano che Fausto Morra, dopo aver scontato tre anni di carcere per truffa, è finalmente libero e può riabbracciare i suoi cari. Irene e Lorenzo hanno aspettato questo momento per celebrare le loro nozze, ma qualcosa il giorno del matrimonio va storto. Intanto il birrificio Morra rischia di chiudere. Ad arricchire la storia arrivano Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto; Valerio, nemico di Lorenzo e amante di Milena, e il commissario Concetta Leonardi, decisa a risolvere il nuovo mistero della famiglia Morra.

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della prima puntata de La strada di casa 2, in onda stasera alle 21.25 su Rai1.

Fausto viene ritrovato dal commissario Leonardi completamente insanguinato davanti ad un cadavere. Tre mesi prima, Fausto ritorna a casa. Ad accoglierlo, sua moglie Gloria con i figli Milena, Viola, Lorenzo e il piccolo Martino. Finalmente, con Fausto libero, Lorenzo può sposare Irene, ma il giorno delle nozze lei non si presenta all'altare. Fausto, insieme ad Ernesto Baldoni, che per Irene è come un padre, si reca al commissariato, dove vengono subito rassicurati dal commissario Leonardi: tutto fa presagire che Irene sia scappata per non sposare Lorenzo. Ernesto, insieme alla sua compagna Veronica, incomincia ad investigare su Irene e a casa sua, rovistando nella spazzatura, trova dei vetri in frantumi con uno straccio intriso di sangue. I sospetti di Ernesto si concentrano su Lorenzo: il ragazzo nasconde evidentemente qualcosa e Baldoni decide di denunciarlo alla polizia che comincia quindi ad indagare sul ragazzo. Nel frattempo, al birrificio “Morra” un batterio aggressivo ha contaminato tutti i fusti di birra. Lorenzo è costretto a buttar via mesi di lavoro e rischia di portare l’azienda al fallimento.