La strada del silenzio, stasera la terza puntata su Canale 5 della serie thriller

Anticipazioni TV

In prima serata su Canale 5 stasera va in onda il terzo appuntamento con La strada del silenzio, serie thriller greca nella quale si cerca di salvare un gruppo di bambini rapiti. Ecco cosa succede nel settimo, ottavo e nono episodio.

In prima serata su Canale 5 il 27 luglio va in onda il terzo appuntamento con La strada del silenzio, la serie thriller di produzione greca in 13 episodi, dei quali oggi vengono trasmessi il settimo, ottavo e nono. Diretta da Bardis Marinakis e scritta da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, la serie si ispira alle atmosfere dei gialli scandinavi ed è stata girata tra Eleusi ed Atene. Motore delle vicende è la sparizione di uno scuolabus con nove bambini, tra i quali ci sono figli delle famiglie più in vista della zona.

Ricordiamo che il quarto appuntamento con La strada del silenzio è previsto per il 3 agosto, quando la stagione si concluderà con le ultime quattro puntate (10-11-12-13).

La strada del silenzio, la terza puntata della serie su Canale 5 [SPOILER]

Nel settimo episodio di La strada del silenzio, intitolato "Segreti di famiglia", Niketas - poco dopo un appello in tv per la liberazione dei piccoli - confessa a Manto di averla tradita con Athena, suscitando uno scontro dagli esiti tragici tra le due donne. Michalis viene intanto pedinato dalla squadra di Nasos: riusciranno a non farsi scoprire? Thalea nel frattempo indaga sulla morte di un uomo che forse lavorava per suo padre Spyros...

In "Vecchie storie" (l'ottavo episodio), Nasos solleva Thalea dall'incarico di intermediatrice con i rapitori, ma allo stesso tempo con l'ultima indagine citata ha trovato un nesso tra il rapimento e la morte di quell'uomo che lavorava alla cava del babbo. Nel frattempo il pedinamento di Michalis continua... e Nasos sta per capire chi sia il mandante del sequestro!

"L'orchestratore" è Vasilis, il cui vero nome è Iasonas, tornato a Vathy dopo diciotto anni e dopo aver perso allora i suoi genitori. Al suo ritorno cominciò a indagare su Spyros e sulla fine dei suoi genitori, aiutato da Michalis, decidendo con il matrimonio di legarsi alla famiglia Karouzos.