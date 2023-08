La Signora Volpe: la Prima Stagione della miniserie è disponibile on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Tutti gli episodi della prima stagione de La Signora Volpe, la miniserie italo-britannica andata in onda in prima serata su Canale5, sono disponibili on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle avventure dell'ex spia britannica Sylvia Fox.

L’appuntamento in giallo con La Signora Volpe, in prima serata su Canale5, si è concluso ieri sera, mercoledì 2 agosto 2023. Le avventure di Sylvia Fox, l’ex spia britannica arrivata nel nostro Paese per cambiare vita, continueranno però a farci compagnia on demand, gratuitamente, su Mediaset Infinty. Se vi siete persi gli episodi della prima stagione e volete recuperarli, potrete farlo accedendo alla piattaforma Mediaset, in qualsiasi momento voi vogliate.

La Signora Volpe: tutte le puntate della Prima Stagione sono su Mediaset Infinity

L'estate 2023 si arricchisce di un nuovo contenuto all’insegna del giallo. Tutte le puntate della prima stagione de La Signora Volpe sono disponibili on demand e gratuitamente, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Se vi siete persi gli episodi della miniserie italo-britannica, con protagonista l’ex spia britannica Sylvia Fox, andati in onda su Canale5, per tre mercoledì di seguito o se semplicemente li voleter rivedere, siete stati accontentati. Qualunque sia il motivo che vi spingerà a immergervi negli intricati intrighi condotti da Sylvia, non dovrete fare altro che accedere all'app di Mediaset.



Guarda gratuitamente tutti gli episodi di La Signore Volpe su Mediaset Infinity

La Signora Volpe: ecco di cosa parla la miniserie

La Signora Volpe è una miniserie italo-britannica del 2022. La prima stagione, l’unica edita in Italia, si compone di tre episodi, di circa ottantacinque minuti. Protagonista di questi appuntamenti all'insegna del giallo è Sylvia Fox, una donna sulla quarantina, dalla vita apparentemente tranquilla. Sylvia in realtà nasconde un segreto molto intrigante, che nessuno conosce: è un ex spia britannica, una 007 al femminile. Dopo aver abbandonato la carriera nei servizi segreti e aver continuato a collaborare, sotto copertura, con il governo, decide di cambiare completamente vita e di lasciare l'ormai, per lei, noiosa Inghilterra e trasferirsi in Italia. L’occasione di dare un colpo di spugna al suo impegnativo passato, gliela fornisce sua nipote, che la invita al suo matrimonio nel Bel Paese. Sylvia decide di cogliere la palla al balzo e di fare una bella vacanza nella penisola per qualche tempo… o magari per sempre. Al suo arrivo, viene coinvolta in alcuni misteriosi crimini che la porteranno a considerare questo viaggio non più una villeggiatura ristoratrice ma un nuovo capitolo da detective. Rimpiangerà la sua vita “noiosa” in Inghilterra oppure avrà finalmente trovato il posto adatto per lei?

La Signora Volpe: l’Italia protagonista della miniserie con Sylvia Fox

Le riprese de La Signora Volpe sono state quasi interamente girate in Italia, tra il Lazio e l’Umbria. È per questo motivo che al fianco della protagonista Emilia Fox, ci sono molti volti noti nel nostro panorama televisivo. Tra questi: Giovanni Cirfiera, che interpreterà il capitano dei carabinieri Giovanni Riva, Imma Piro, Luigi Di Fiore, Paolo Saverio e Gaia Scodellaro.

La Signora Volpe è disponibile on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity.