La Seconda Chance: il Film con Max Giusti e Gabriella Pession, in onda Stasera in Prima Visione su Rai1

Nuovo appuntamento con le prime visioni su Rai1. Stasera, venerdì 29 dicembre 2023, va in onda La Seconda Chance, la commedia con Max Giusti e Gabriella Pession. Il Film sarà trasmesso in prima serata, a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme di cosa parla. Ecco la Trama:

La Seconda Chance: Stasera in Prima Visione su Rai1

Max Giusti e Gabriella Pession interpretano Max e Anna Mancini, sposati da venticinque anni e genitori di due gemelli adolescenti. I loro ragazzi non potrebbero essere più diversi; sono l’uno l’opposto dell’altro. Tina è ribelle e poco studiosa mentre Nico è pacato, solitario e amante dei videogiochi. Tra figli e genitori le cose non vanno per nulla bene anzi è una guerra costante. Il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli si scatena il delirio. La festa in casa che era stata concessa ai due ragazzi, degenera e porta Max e Anna a domandarsi dove abbiano sbagliato. I due cominciano a ripensare con nostalgia ai bei tempi, quando Nico e Tina erano due piccoletti adorabili e teneri. Ma i loro ricordi sono esatti? Ci sarà poco tempo per pensarci perché dopo la disastrosa serata, ai due disperati genitori verrà data una seconda chance, per vederci chiaro nel rapporto con il loro “bambini” e tentare di non ripetere gli stessi errori.

La Seconda Chance: Il Trailer Ufficiale del Film con con Max Giusti, Gabriella Pession e Maurizio Mattioli - HD

La Seconda Chance va in onda stasera su Rai1, alle ore 21.20.