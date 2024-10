La Rosa della Vendetta: Stasera, 6 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera, domenica 6 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 6 ottobre 2024, alle 21:20, finalmente, Gulcemal riesce a rintracciare Armagan, il quale si trova in un bosco, ed è ferito. Nonostante Armagan non voglia accettare il suo aiuto, alla fine l'uomo riesce a farlo salire in auto, dove c'è Deva ad attenderli. Intanto, Ibrahim ed Ipek sono a casa di Gulcemal, e la giovane scruta Gara; poi, le chiede se siano già conosciute in passato, ma il padre nega con forza. Gulendam, invece, dopo aver scoperto che Mert è stato fidanzato con Deva, arriva a minacciare di ucciderlo. Lui prova a calmarla, cercando di convincerla che voleva dirle la verità, però la sua ex, la vera spia di Zafer, non glielo ha lasciato fare; come se non bastasse, aggiunge che ormai si è innamorato davvero di lei, e si dice pronto a togliersi la vita. Gulendam, allora, cede al suo ricatto morale e gli giura che non dirà nulla al fratello e che non lo lascerà. In seguito, Gulcemal porta Deva con una barca al centro del lago, dove le fa una proposta di matrimonio. Lei accetta, benché pensi che avrebbe dovuto prima rivelargli tutti i suoi segreti. Una volta che l'ha riportata a casa, lui riceve una telefonata da Armagan, il quale gli dice che Zafer è in punto di morte. Gulcemal corre in ospedale e si adopera per salvarla: oltre a contattare un noto chirurgo, le dona il sangue. Nel mentre, Gulendam si presenta a casa di Deva per farle una scenata in piena regola!

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal ritrova Deva ed Armagan!

Deva ed Armagan erano spariti nel nulla. Preoccupato, Gulcemal si è messo sulle loro tracce, ed ora, finalmente, li ha trovati. Il fratellastro è ferito, nel bel mezzo del bosco; benché rifiuti il suo aiuto, alla fine l'uomo riesce a farlo salire in macchina, dove c'è "ciglia lunghe" ad attenderli. Nel mentre, Ibrahim ed Ipek sono a casa di Gulcemal ad aspettare notizie, quando lei inizia a scrutare Gara; Ipek domanda a quest'ultima se si siano già conosciute in passato, ma interviene prontamente il padre per negare con forza che ciò possa essere possibile...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulendam affronta Mert e lo perdona...

Gulendam, origliano una conversazione tra Vefa e Mert, ha scoperto che quest'ultimo è stato sul punto di convolare a nozze con Deva. Adesso, la donna sta prendendo di petto il marito, e, fuori di sé dalla rabbia, arriva a minacciarlo di ucciderlo. Per placarla, Mert le rivela che voleva raccontarle tutta la verità, ma la sua ex, in quanto spia di Zafer, non glielo ha permesso. Per rafforzare la sua tesi, il giovane giura a Gulendam che, con il passare del tempo, si è realmente innamorato di lei, tanto che, se decidesse di lasciarlo, si toglierebbe la vita. Gulendam cede al suo ricatto emotivo e gli promette che non dirà nulla a Gulcemal e che resterà al suo fianco...

Gulcemal e Deva si sposano ma Zafer sta morendo, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 6 ottobre 2024

Gulcemal e Deva, a bordo di una barchetta, stanno raggiungendo il centro del lago. Lui l'ha portata lì per un motivo speciale, ossia per farle una proposta di matrimonio. Lei, emozionata, accetta, nonostante continui a pensare che forse prima avrebbe dovuto parlargli degli scheletri che ci sono nel suo armadio. Una volta che riaccompagnata a casa Deva, Gulcemal riceve una telefonata da parte di Armagan, il quale piangendo gli dice che Zafer è in punto di morte. Il protagonista, allarmato, raggiunge in fretta e furia l'ospedale per tentare di salvarle la vita: oltre a contattare un noto chirurgo, le dona il suo sangue. Nel frattempo, Gulendam si sta dirigendo come una furia cieca a casa della sua futura nuora. La prima fa a Deva una scenata!

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.