La Rosa della Vendetta: Stasera, 29 settembre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5

Nuovo appuntamento stasera, domenica 29 settembre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 29 settembre 2024, alle 21:20, Mert confessa a Deva che Vefa è entrato a conoscenza della loro passata love story, poi aggiunge che l'uomo non lo ha ancora rivelato a Gulcemal. Dopodiché, quest’ultimo mostra alla giovane un contenitore al cui interno ci sono le armi di tutti gli uomini della casa: le giura che non ne faranno mai più uso. In più, le fa firmare un contratto, che sancisce la creazione del loro marchio che porterà il suo nome, Deva. Successivamente, quest'ultima viene presa da alcuni uomini mentre sta tornando dal paese; Deva viene condotta al cospetto di Zafer, che le intima di riportarle Armagan entro il giorno seguente, altrimenti dirà a Gulcemal del suo fidanzamento con Mert. Rincasata, la ragazza confida ad Ibrahim ed Ipek di essersi messa in affari con il protagonista; il padre è fuori di sé dalla rabbia. In un secondo momento, nel corso della festa per la presentazione del marchio, Zafer si presenta a sorpresa, punta il dito contro Gulcemal e minaccia Deva. Al suo rientro, "ciglia lunghe" ha un'accesa lite con Ibrahim, e, distrutta dalle sue parole, decide di scappare con Armagan. L’uomo raggiunge il moro, che però gli dice di non sapere dove si trovi Deva. Preoccupatissimi, spargono la voce della sua scomparsa. Infine, Gulendam ascolta Vefa e Mert discutere, e scopre così che il marito stava per sposarsi con un'altra, ossia Deva...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.