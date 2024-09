La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 22 settembre 2024: Gulendam incinta, Mert smascherato!

Anticipazioni TV

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Nuova Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 22 settembre 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 22 settembre 2024, alle 21:20, Deva telefona a Gara per scusarsi di essersene andata senza salutarla, però evita di dirle quale sia il suo nuovo indirizzo, così che Gulcemal non lo venga a sapere. Inoltre, scopre che nell'ultimo mese lui si è rintanato nella sua stanza senza mai uscire. Tuttavia, ora Gulcemal intende tornare alla carica. Anzitutto, vuole scoprire tutto sul passato di Mert, perché ha il forte sospetto che sia lui la talpa. Allora ordina a Vefa d'indagare sul suo conto. Intanto, Zafer incontra il sindaco, che le rivela che il suo progetto sarà finanziato anche da una Fondazione; lei ne è contenta, ma non sa che dietro c'è sempre il figlio che tanto odia. Nel frattempo, Emrullah le comunica di aver scoperto il nuovo indirizzo di Deva, e Zafer va a comunicarlo a Mert, in modo tale che lui possa rivelarlo a Gulcemal. Mert esegue gli ordini. In un secondo momento, Deva sale a cavallo nel maneggio di Gulcemal, che la invita a fermarsi per cena. Lei accetta. In questa occasione, le racconta la sua vera e triste storia d'infanzia. Nel mentre, Vefa vuole rivelare a Gulendam che Mert è l'ex di Deva, ma lei lo interrompe dicendole che è finalmente incinta e felice. La sera, l'uomo aggredisce Mert, ma quest'ultimo gli ricorda che, se dovesse succedergli qualcosa, la moglie non sopravvivrebbe al dolore. Per finire, Armagan è furioso sia con Zafer che con Gulcemal, i quali gli hanno nascosto la verità...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal sospetta di Mert...

Deva sta chiamando Gara, poiché desiderosa di chiederle scusa: se ne è andata da casa senza prima salutarla, e, visto tutto ciò che ha fatto per lei, non lo trova giusto. Nel corso della telefonata, Deva evita di rivelare alla donna quale sia il suo attuale indirizzo, per far sì che la voce non giunga fino a Gulcemal. E a proposito di quest'ultimo, Gara confida alla giovane che Gulcemal si è rintanato nella sua stanza, ed è un mese che non esce: evidentemente, sta male per come sono andate le cose tra di loro. Tuttavia, ora il protagonista è pronto a risollevarsi e a mettersi in moto. In primis, Gulcemal vuole scoprire tutto sul passato di Mert, perché ha il forte sospetto che sia proprio lui la talpa che stava cercando; allora, ordina a Vefa d'indagare sul suo conto.

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Zafer dà un ordine a Mert...

Zafer sta per incontrare il sindaco. Quest'ultimo, nel corso del loro faccia a faccia, le rivela che il suo progetto sarà finanziato anche da una Fondazione. Zafer ne sembra piuttosto felice, ma solo perché non sa che dietro c'è sempre Gulcemal. Intanto, Emrullah le comunica di aver scoperto qual è il nuovo indirizzo di Deva; la donna lo riferisce subito a Mert, e gli ordina di riferirlo subito a sua volta al cognato. Il giovane esegue gli ordini, aggiornando Gulcemal.

Gulendam è incinta e Mert è stato smascherato, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 22 settembre 2024

Deva sale a cavallo nel maneggio di Gulcemal, e quest'ultimo coglie l'occasione per invitarla a fermarsi per cena. Lei accetta, e lui le rivela finalmente tutta la vera e triste storia della sua infanzia. Nel frattempo, Vefa, che ha scoperto la verità su Mert, sta per dire tutto a Gulendam; però, proprio quando lui sta per confessarle che suo marito è l'ex fidanzato di Deva, lei lo interrompe per dirgli che è davvero incinta, ed è felice. Quella sera stessa, Vefa affronta a brutto muso Mert, il quale si difende, spingendolo a riflettere sul fatto che, se gli accadesse qualcosa, Gulendam non sopravvivrebbe all'immenso dolore. Per finire, Armagan è furioso, tanto con Zafer quanto con Gulcemal, i quali gli hanno tenuta nascosta la verità...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.