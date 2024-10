La Rosa della Vendetta: Stasera, 27 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera, domenica 27 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 27 ottobre 2024, alle 21:20, Gulcemal sta dicendo a Deva e a Mert quale sarà d'ora in poi la loro punizione per averlo pugnalato alle spalle: saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, senza potersi mai guardare. Intanto, Gulendam, entrata a conoscenza di ciò che ha fatto al marito, si scaglia contro il fratello e gli fa sapere che non lo perdonerà mai. Dopodiché, si mette ad escogitare una fuga con Mert. "Ciglia lunghe", invece, sempre più sconvolta dalla cattiveria di Gulcemal, tenta di farlo rinsavire, insistendo sul fatto che non provi più niente da tempo per il suo ex. Il protagonista, però, non sente ragioni, anzi, ancora furioso, arriva persino ad escludere dalla sua tavola Vefa e Gara, considerandoli allo stesso modo dei traditori. Secondariamente, Deva, sotto minaccia, mente, dichiarando di essere felice insieme a Gulcemal, e manda via sia Ipek che Armagan, i quali volevano portarla via con loro. Pure Ibrahim chiede a Gara di aiutarlo a strappare la figlia dalle grinfie del marito, ma la donna non è d'accordo, quindi non lo asseconda. Nel mentre, Gulendam e Mert sono pronti a fuggire insieme, per ricostruirsi una vita insieme in Italia; tuttavia, al momento dell'acquisto dei biglietti aerei, lei scopre di avere le carte di credito bloccate. Gulcemal le dice che, se se ne andrà, non potrà più contare su di lui a livello economico. Gulendam vuole partire lo stesso, il consorte no. Indispettita, la donna chiude con Mert. Infine, Gulcemal è preoccupato per Deva, la quale si è ammalata. Il dottore, prontamente allertato, gli spiega che la malattia di sua moglie è di tipo psicosomatico. Parallelamente, Ipek confida ad Ibrahim che Armagan le ha confessato di essersi innamorato di lei, e che è pronto a partire per Londra, dove desidera ricominciare da zero. Zafer, allora, chiede ad Ipek di convincere il figlio a restare in Turchia, e lei in cambio separerà i neo-sposini...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal contro tutti!

Dopo che Zafer gli ha rivelato che Deva e Mert erano sul punto di convolare a nozze, Gulcemal, ferito ed arrabbiato, ha deciso di tornare ad essere un "mostro": ha rapito entrambi, e li ha portati sulla scogliera. Qui, benché sembrava volesse giustiziarli, ha sposato la sua fidanzata, mentre il cognato faceva loro da testimone. Ora, il protagonista sta facendo presente sia a Deva che a Mert quale sarà la loro punizione: saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, ma non potranno mai guardarsi in faccia. Intanto, entrata a conoscenza di tutto ciò che Gulcemal ha fatto al marito, a partire dall'amputazione del dito, Gulendam gli sta dicendo che non lo perdonerà mai. "Ciglia lunghe" è altrettanto sconvolta dalla crudeltà del consorte, tanto che sta provando a farlo ragionare, sottolineando che ha smesso di nutrire un sentimento nei confronti di Mert da molto tempo; tuttavia, ogni suo sforzo è inutile. Gulcemal è furioso anche con Vefa e Gara, ed infatti li bandisce dalla sua tavola, considerandoli dei traditori...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulendam lascia Mert...

Deva non ha altra scelta: Gulcemal la tiene in pugno, quindi si vede costretta a mentire ai suoi cari. La giovane sostiene di essere felice con il marito, quindi respinge sia Ipek che Armagan, i quali volevano portarla via con loro. Al contempo, Ibrahim, preoccupato per Deva, sta chiedendo a Gara di aiutarlo a parlarla via da quella casa. La donna, però, non è d'accordo, perché non le dispiace il pensiero di poter vivere insieme alla figlia e a Gulcemal. Nel frattempo, Gulendam, pronto a fuggire in Italia con Mert per ricominciare insieme lontano dal fratello, quando sta per acquistare i biglietti aerei, scopre che le sue carte di credito sono state bloccate. Allora affronta Gulcemal, il quale le fa presente che non continuerà a sostenerla economicamente, se se ne andrà. La donna vorrebbe comunque partire, mentre il marito non la vede allo stesso modo. Furibonda, Gulendam chiude con Mert.

Gulcemal preoccupato per Deva malata, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 27 ottobre 2024

Gulcemal sta cominciando a preoccuparsi per le condizioni di salute di Deva, la quale sembra stare sempre peggio. Il medico consultato, tuttavia, sostiene che la sua malattia sia psicosomatica: evidentemente, c'è qualcosa che la turba in modo eccessivo. Intanto, Ipek sta per fare una confidenza ad Ibrahim. La giovane gli rivela che Armagan le si è dichiarato, ma che non le ha dato nemmeno la possibilità di replicare, e che si sta preparando a partire per Londra, dove vorrebbe ricominciare da zero. Quando Zafer entra a conoscenza dei piani del figlio, si affretta a contattare Ipek, alla quale chiede di accettare uno scambio: se lei riuscirà a far cambiare idea ad Armagan, quindi se riuscirà a convincerlo a restare, lei separerà per sempre i neo-sposi...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.