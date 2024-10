La Rosa della Vendetta: Stasera, 20 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera, domenica 20 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 20 ottobre 2024, alle 21:20, Ibrahim è pronto a rivelare a Deva che Gara è in verità sua madre Firuze, se lei non la convincerà a non sposarsi. Ipek origlia questa conversazione; quindi, poi, va a prendere di petto Gara e, dopo averla rimproverata, la minaccia a sua volta di smascherarla con la sorella. Intanto, il dottore ha una buona notizia per Gulendam: il bambino che porta in grembo è fuori pericolo. Tutti tirano un sospiro di sollievo, compresa Zafer. Quest'ultima prova anche ad andare a trovare la figlia, ma Canan ed Armagan glielo impediscono e la caccia. In seguito, Gulendam si riappacifica con il fratellastro. La giovane dice ad Armagan di averlo maltrattato perché era invidiosa dell'affetto che Zafer gli ha dato. Gulcemal, invece, fa irruzione in ospedale e rapisce Deva; contemporaneamente, viene rapito anche Mert. In un secondo momento, il protagonista fa ritorno a casa insieme ai due. Ibrahim, che era molto preoccupato, chiede a Deva di andare via con lui, ma Gulcemal gli mostra un certificato di matrimonio: lui e Deva si sono sposati sulla scogliera, e Mert ha fatto da testimone. Dunque, non c'è stato nessun rapimento. Ibrahim, fuori di sé, si dirige in tutta fretta dalla Dark Lady: la minaccia, pretendendo che mandi a monte queste nozze. Zafer, allora, gli assicura di essersi fatto una potente nemica inutilmente, poiché a prescindere dalla sua minaccia, avrebbe comunque fatto di tutto per centrare quell'obiettivo...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Ipek scopre la verità su Gara!

Ibrahim non accetta e non accetterà mai che Deva convoli a nozze con una persona come Gulcemal. Per questo motivo, si è messo in testa di fare qualcosa. L'uomo, allora, si reca da Gara e la minaccia: rivelerà alla giovane che lei è in realtà la madre biologica, Firuze, se non impedirà questo matrimonio. Origlia la conversazione Ipek, che, sconvolta, aspetta che Ibrahim si allontani per andare a prendere di petto Gara. Dopo averla rimproverata duramente, la ragazza minaccia a sua volta la donna, poiché determinata a raccontare la verità a Deva...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulendam fa pace con Armagan...

Gulendam sta per ricevere una bella notizia, finalmente: il dottore le comunica che il bambino che porta in grembo, per fortuna, è fuori pericolo. Tutti tirano un sospiro di sollievo, compresa Zafer, che vorrebbe addirittura andare a trovare la figlia; Canan ed Armagan, però, glielo impediscono, mandandola via. In seguito, Gulendam ha modo di parlare a quattr'occhi con il fratellastro, Armagan, al quale deve delle scuse e delle giustificazioni: la giovane si dice dispiaciuta per il modo in cui l'ha trattato, e gli spiega di averlo fatto perché spinta da un forte sentimento d'invidia nei suoi confronti, visto che, a differenza sua, ha sempre potuto godere dell'affetto della loro mamma...

Gulcemal rapisce Deva e la sposa, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 20 ottobre 2024

Gulcemal si reca in ospedale, dove rapisce Deva. Poco dopo, anche Mert viene rapito. Ibrahim è preoccupatissimo, ma si rasserena un po' nel momento in cui vede il protagonista tornare con i due al seguito. Il padre chiede a Deva di andare via insieme, ma Gulcemal lo ferma, mostrandogli un certificato di matrimonio: lui e "ciglia lunghe" si sono sposati sulla scogliera, e Mert ha fatto loro da testimone. Ibrahim è sconcertato, così si dirige in fretta e furia da Zafer per minacciarla: rivelerà tutti i suoi scabrosi segreti, se non distruggerà queste nozze. Allora la Dark Lady gli dice che si è fatto inutilmente una potente nemica, poiché avrebbe fatto comunque in modo di mandare all'aria questo matrimonio, indipendentemente dalle sue minacce...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.