La Rosa della Vendetta: Stasera, 13 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5

Nuovo appuntamento stasera, domenica 13 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 13 ottobre 2024, alle 21:20,Ibrahim ha scoperto che Deva ha deciso di convolare a nozze con Gulcemal, e non ne è per niente felice. Infatti, in preda al panico, l'uomo telefona a Gara e la minaccia: rivelerà alla figlia che lei è la madre biologica, se non farà in modo che questo matrimonio non venga celebrato. Intanto, Deva, in abito nuziale, sta tentando di contattare l'amato, che però, ancora sconvolto dalla confessione di Zafer, non le risponde; la giovane ha il timore che Gulcemal non voglia più fare ritorno per non sposarla. Allora Gulendam chiede a Mert se sia tutta opera sua, e poco dopo arrivano Ibrahim ed Ipek. La sorella del protagonista è furiosa, tanto che, dopo aver accusato entrambi, si scaglia contro la ragazza. Armagan, invece, sta provando a rincuorare la sorella, dicendole di essere sicuro che Gulcemal non la lascerebbe mai. D'altra parte, quando quest'ultimo si fa vivo è soltanto per chiedere a Vefa di portare il cognato sulla scogliera...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal sconvolto dalla rivelazione di Zafer...

Gulcemal ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Deva, la quale, emozionata e soprattutto innamorata, non ha potuto far altro che dargli una risposta affermativa. Tuttavia, poco dopo lui è dovuto correre in ospedale da Zafer, in fin di vita. Intanto, Ibrahim è entrato a conoscenza di questa novità, e non l'ha presa per niente bene. Allora, l'uomo prende immediatamente in mano la situazione, chiamando Gara e minacciandola: se non impedirà queste nozze, lui sarà costretto a rivelare a Deva che lei è la madre biologica...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Deva, vestita da sposa, trema...

Deva, in abito nuziale, sta continuando a cercare di contattare Gulcemal, il quale, però, ancora sconvolto dalla rivelazione di Zafer, non le risponde. La giovane è a dir poco preoccupata: ha il forte timore che Gulcemal non farà più ritorno a casa perché non vuole più sposarla. Intanto, Gulendam sta mettendo alle strette Mert, chiedendogli se c'entri lui con tutta questa storia. A questo punto sopraggiungono Ibrahim ed Ipek. La sorella del protagonista, fuori di sé dalla rabbia, accusa entrambi di essere arrivati tardi, poi arriva persino a scagliarsi contro la ragazza. Devono intervenire il marito e l'uomo a dividerle...

Gulcemal fa una richiesta particolare a Vefa, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 13 ottobre 2024

Armagan sta tentando di rincuorare un po' Deva, la quale appare distrutta perché non riesce a mettersi in contatto con Gulcemal. Il figlio di Zafer, allora, cerca di convincerla che il suo fidanzato non potrebbe mai lasciarla, pe di più sparendo in questo modo. Tuttavia, Gulcemal, ancora molto provato, si fa vivo solo per chiamare Vefa e fargli una richiesta a dir poco particolare: vorrebbe che portasse Mert sulla scogliera. Ma che cos'ha realmente in mente di fare l'uomo? Visto il suo stato d'animo ed il suo naturale temperamento, non si prevede niente di buono...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.