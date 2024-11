La Rosa della Vendetta: la Penultima Puntata va in onda Stasera, 10 novembre 2024, su Canale5

Anticipazioni TV

Penultimo e imperdibile appuntamento stasera, domenica 10 novembre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme cosa succederà nel gran finale della Serie TV turca in onda su Canale5.

Nuovo appuntamento con La Rosa della Vendetta, la serie TV turca che ci fa compagnia, ormai da diverso tempo, nella prima serata di domenica su Canale5. Il nuovo episodio, determinante per la storia, andrà in onda questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 21.30, dopo un breve riassunto – alle 21.10 – delle puntate precedenti. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa accadrà oggi.

Scopriamo insieme cosa succederà nella penultima puntata de La Rosa della Vendetta in onda questa sera, domenica 10 novembre 2024 su Canale5.

Gülendam va a vivere con Mert mentre Deva lascia per sempre Gülcemar

Gara confessa a Gülcemal la sua vera identità. La donna gli rivela di chiamarsi Firuze e di essere la madre di Deva. Dopo questa confessione, Gülcemal è profondamente ferito, le consegna dei soldi e la caccia immediatamente di casa, facendola rimanere da sola e costringendola a recarsi da sua figlia, dalla quale viene però respinta. Firuze decide di aspettare fuori dalla porta di Ibrahim, nella speranza che la figlia la perdoni. Intanto Gülendam si reca da Vefa con l’intento di scoprire dove voglia scappare Mert.

Gülendam scopre che Mert non stava fuggendo da solo ma aveva organizzato la fuga per entrambi. La donna è colpita da questo gesto e lo implora di non accettare i soldi che suo fratello gli ha proposto ma di rimanere insieme a lei, riscostruendosi una vita. Gülcemal va a fare visita a Deva e i due passano la notte insieme. Al risveglio Deva non c’è più e ha lasciato una lettera al suo amato, nella quale gli confessa di essere profondamente innamorata di lui ma di non potergli stare accanto perché spaventata che i due finiscano per farsi del male a vicenda.

Il Sahin è disperato e, tornato a casa, ha un duro scontro con sua sorella, che gli annuncia di aver deciso di trasferirsi con Mert a casa della loro madre, che intanto è disperata a causa del fallimento della sua azienda, che la costringe a trasferirsi in una casa molto modesta. Deva invece informa la famiglia di voler ricominciare la sua via da zero e trova il sostegno di tutti i suoi cari.

Gülcemal si suicida

Dopo la decisione di Deva, Gülcemal chiede a sua madre di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta che saranno entrambi là, le chiede se lo abbia mai amato. Sua madre, senza pietà, gli risponde che non ha mai provato affetto per lui. Il Sahin, ottenuta la risposta che cercava, si lascia cadere nel vuoto, suicidandosi. Dopo cinque anni, Gülcemal è ormai dato per morto. Gulendam e Mert sono diventati genitori della piccola Müjgan e Zafer continua a vivere con loro a causa di una malattia – che sembra essere demenza senile – che l’ha colpita. La donna è rimasta sconvolta da quello che è successo con il figlio – che apparentemente si è suicidato – ed è rimasta convinta che non sia davvero morto. Questo perché le appare costantemente in sogno da bambino. Deva è al porto insieme a Cemal, il figlio che ha avuto da Gülcemal.

La Rosa della Vendetta: ecco quando andrà in onda il gran finale

La Rosa della Vendetta non si conclude oggi, domenica 10 novembre 2024. L’ultima puntata della Serie TV turca andrà in onda il 17 novembre 2024, con un gran finale strappalacrime. Si concluderà quindi questa avvincente storia e siamo sicuri che su Canale5 arriverà un altro altrettanto intrigante appuntamento con il mistero e con l’amore.

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21.30.